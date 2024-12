La drástica decisión que tomó Yuyito González en medio de los rumores de separación con Javier Milei

La decisión de Yuyito en medio de los rumores de crisis

En los últimos días corrió muy fuerte el rumor de ruptura entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González. En este contexto, la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) tuvo un gesto particular que podría confirmar el fin de la relación.

La ex de Guillermo Coppola comenzó su noviazgo con el mandatario el 14 de agosto de este año de manera formal, aunque ella contó que empezó un poco antes. En apenas cuatro meses podría haberse terminado el vínculo.

Durante el fin de semana los periodistas de espectáculos Jorge Rial y Viviana Canosa dieron detalles de la relación entre Yuyito González y Javier Milei. De hecho, aseguraron que la crisis no tenía vuelta atrás.

Mientras el mandatario se encontraba en Italia con la primera ministra, Giorgia Meloni y se mostraron entre abrazos y risas, la conductora dejó de seguir al mandatario en Instagram, lo que podría tomarse como una confirmación del mal momento de la pareja.

Yuyito González dejó de seguir en Instagram a Milei

Sin embargo, parece que Yuyito González se arrepintió de esa decisión y en el las últimas horas volvió a seguir al presidente Javier Milei en la red social. Además, durante la apertura de su programa de este lunes, la conductora aclaró que no iba a hablar más del tema.

Fátima Flórez contó la verdad de su separación con Javier Milei: "Terceros en discordia"

La relación de la imitadora Fátima Flórez con el presidente Javier Milei dejó mucha tela para cortar aún tiempo después de su separación y volvió a poner en el primer plano de lo mediático a la humorista que mientras se prepara para la temporada de verano en Carlos Paz visitó el programa de Mirtha Legrand y tuvo varias revelaciones respecto de su vinculo con el mandatario.

La humorista compartió la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) junto a la conductora Georgina Barbarossa, el periodista Marcelo Polino, el cocinero Donato de Santis y el inféctologo Roberto Debbag. Allí la chiqui puso contra las cuerdas a la ex del jefe de Estado con sus consultas sobre la relación.

Mirtha Legrand fiel a su costumbre fue al hueso y le preguntó: “¿Estabas enamorada?” en relación a su noviazgo con el presidente Javier Milei. "Yo estuve muy enganchada, muy, y vos lo sabés porque me conoces mirándome a los ojos. Todos me conocen", respondió.

En ese sentido, Fátima Flórez agregó: "Se me nota mucho en la cara cuando me pasa algo. Viví ese momento, la pasé muy bien. Y después cuando vino la separación lo transité como cualquier persona, al principio acomodándome".

La diva de El Trece no se quedó sino que fue mas a fondo y acorraló a la imitadora: "No, como cualquier persona no, era el presidente querida, ¿él te dejó por Yuyito González?". "No. Nadie deja a nadie por nadie. Las personas se separan o se distancian por motivos personales, pero nunca hay terceros ni terceras en discordia", sostuvo la imitadora durante la noche de El Trece, un poco incómoda por el comentario.