Fátima Florez confesó lo que siente por Javier Milei y le pegó a Yuyito González: "Siempre"

Qué dijo Fátima Florez sobre Javier Milei.

La actriz y humorista Fátima Florez comenzó un nuevo show en Carlos Paz por la temporada de verano y pese a haber terminado la relación con el presidente Javier Milei hace ya varios meses, sigue siendo motivo de consulta su vínculo con el mandatario.

La imitadora brindó una entrevista a Desayuno Americano (América TV) y allí la conductora Pamela David le preguntó por la relación con el jefe de Estado quién hoy está en pareja con Yuyito González.

Al ser consultada por su vínculo con Javier Milei, Fátima Florez enfatizo: "Yo hablo de mí. Ustedes saben que yo soy la mejor ex del mundo porque no hablo, porque soy muy prolija, porque soy ubicada, sea mi ex el presidente o sea una persona común y corriente, pero porque yo soy así".

"Siempre guardo mi intimidad y la de mi ex, la guardo para mí porque es un tesoro lindo, un recuerdo lindo, pero no ando por la vida contando", agregó la imitadora que lleva adelante un nuevo espectáculo junto a Marcelo Polino.

Tras esto, Pamela David hizo mención al rumor de que Yuyito González no habría pasado año nuevo con Javier Milei alimentando los rumores de crisis en la pareja. "No tengo ni idea porque no estoy muy al tanto, la verdad es que estoy enfocada en todo lo que es mi show, que me demanda mucha energía física, mental, vocal", esquivó.

El palito de Fátima Flórez para Yuyito González

Además, Fátima Florez le dejó un mensaje al presidente: "Tengo un muy lindo recuerdo y siempre deseo que le vaya súper bien y que a los argentinos nos vaya bien".

Luego desde el programa de América le preguntaron si invitó a Milei a su show. "No lo invité porque me parece que tiene un montón de trabajos o compromisos más importantes que hacen a la realidad del país Yo soy la persona más ubicada del planeta, no es una opción, nunca haría eso porque tiene un montón de cosas que hacer", subrayó.

Para cerrar le consultaron por la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) y consideró que "no es primera dama" ya que no están casados y le tiró un palito sin nombrarla. "Yo creo que cada uno está enfocado en sus cosas, pero a la gente le gustaba mucho esta pareja, me lo dicen todos los días en el teatro ‘que vuelva con vos", concluyó Fátima Florez.