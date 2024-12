Coppola habló de la relación de Yuyito y Milei.

El exrepresentante de Diego Maradona y figura mediática, Guillermo Coppola, se refirió al noviazgo entre su expareja la conductora Amalia "Yuyito" González y el presidente de la Nación Javier Milei.

Coppola y Yuyito fueron una de las parejas mediáticas más emblemáticas de los años 80. Su romance comenzó en 1983 y duró aproximadamente cuatro años. En ese tiempo tuvieron una hija, Barbara, y su separación fue uno de los temas más comentados del momento.

En una entrevista a El Diario de Mariana (América TV), le preguntaron a Guillermo Coppola sobre su relación con Javier Milei. "No, lo he conocido en lo de Mauro Viale. Pero desde que está de novio no lo he visto", expresó el representante.

Luego, respecto al vínculo del presidente con su ex, Yuyito González, sostuvo: "Bien, los veo de lejos, no hablo de lo que no conozco, sé por mi hija que estaban bien, hasta donde sé. Es un tema que no me meto".

"Fueron a la casa de mi hija. Se habla de que por ahí están o no están. No sé nada, la verdad no la veo, ella está a la mañana y yo estoy en la radio. Pero no estoy esquivando ni nada", aclaró Guillermo Coppola en charla con el programa conducido por Mariana Fabbiani.

Yuyito González y Javier Milei sorprendieron a todos en Navidad

En medio de los rumores de separación con el presidente Javier Milei, la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, publicó una foto en Instagram por la Navidad junto al mandatario tratando de dejar atrás las versiones que surgieron las últimas semanas.

La "primera dama" viene hace algunos días tratando de desmentir los dichos sobre el fin del vínculo con el jefe de Estado, pero lo cierto es que hubo un día donde lo dejó de seguir en las redes sociales.

Sin embargo, parece que la crisis está quedando atrás y Yuyito González y Javier Milei pasaron la Nochebuena juntos. "La primera Navidad juntos. Te amo", publicó la conductora en su Instagram junto con una foto abrazados.

Días atrás, en su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) la ex vedette trató de ponerle paños fríos a la situación: "No hay crisis, no voy a dar explicaciones, uno va procesando la relación, yo voy procesando el vínculo con él afuera, muchas veces paraba, daba explicaciones, respondía y no lo voy a hacer, no me voy a sacar fotos para demostrar, no muestro chats, dentro de la relación nuestra no caben estas cosas".

"Me respeto a mí misma sobre todas las cosas. Si quieren seguir echándole humo, háganlo. No tengo por qué dar explicaciones, no voy a responder y meterme en preguntas que yo interpreto que son una falta de respeto al Presidente de la Nación", enfatizó la ex de Guillermo Coppola.