Uno de los históricos humoristas de VideoMatch decidió contar su pasado con Tinelli.

Carna fue uno de los históricos humoristas que tuvo VideoMatch, el icónico programa que condujo Marcelo Tinelli durante décadas. Y tras años de silencio, Jorge Crivelli (NdeR: su nombre real) decidió contar lo que vivió con el conductor: "Fuimos muy completos".

“Nosotros bailábamos, cantábamos, hacíamos humor, escribíamos, improvisábamos en vivo con Marcelo. Fuimos muy completos en un montón de cosas. Pablo Granados tiene una voz única, Flavio 'Hijitus' Gastaldi es un gran músico... Las bailarinas que trabajaban con nosotros han sido nuestras coachs en diferentes musicales que hemos hecho, como Cantando bajo la lluvia, las parodias de los Backstreet Boys, Los tangueros, Los topus 4...”, aseguró Carna, en diálogo con Clarín.

Resaltando la labor que tuvieron en VideoMatch, y contra quienes minimizan lo hecho durante años, Carna agregó: "Teníamos que tener una idea mínima de baile y canto. No servía que cantáramos desafinados. Leíamos Clarín a la mañana, y en base a eso escribíamos lo que iba a la noche. Y esas noticias eran cantadas”.

"Hoy por hoy hay muchos jueces que te miden con varas diferentes. Los que están en streaming pueden decir cualquier barbaridad y a ellos no les dicen nada. Después esa misma cofradía es la que sale con otra túnica, y empieza a juzgar por ejemplo a Olmedo, a quien ni conocieron, o lo que hacíamos en Videomatch...", lanzó Carna, molesto con la "doble vara" a la que hace alusión.

Para Carna, ya no hay "cuota de humor" en la televisión

"Pensá que a nosotros la gente nos agradecía por la calle, porque estaban pasando un momento malo de su vida, de salud o económico. Nos decían que el bálsamo éramos nosotros. Y por eso nunca me banqué que nos dijeran que lo que hacíamos eran boludeces. Ha venido alguno a bardearme y yo le preguntaba a qué se dedicaba. 'Exportador de soja', me decía, Y yo: '¿Así que vos hacés esa pelotudéz?'. Todos nos minimizaban y yo empecé a minimizar también al que no valoraba nuestro trabajo", analizó Jorge Crivelli.

Sobre la falta de humor en la televisión, Carna sentenció: "Lo último fue lo de Francella (Guillermo), Peligro Sin Codificar, Polémica en el bar, y es un lujo que no nos podemos dar. Porque todo lo que pasa en el país va a seguir sucediendo. Es una angustia constante. Te levantás a la mañana y ponés la televisión, fijate los temas que se tratan. Después ponela a las once y media de la noche y fijate: los mismos temas. Sumado a lo que te está pasando a vos en tu vida. Que nos vayamos a dormir así, cuando toda la vida nos fuimos a la cama después de tener una cuota de humor, es tremendo...