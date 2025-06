La Sole sorprendió a sus fans en un reciente posteo de Instagram.

Soledad Pastorutti es una de las músicas más icónicas del folklore argentino de las últimas décadas y, dada su relevancia como artista, logró cosechar millones de seguidores en sus redes. En ese contexto, recientemente la cantante causó sorpresa a todos sus fans en Instagram al hacer una revelación que pocos sabían.

La Sole inauguró una nueva sección en sus redes que se basa en videos en los que cuenta la historia detrás de diferentes clásicos de la música folklórica argentina. En la primera entrega de este contenido, la artista oriunda de Arequito aludió a la conocida zamba Luna Cautiva y sorprendió a sus fans al contar cómo fue escrita.

"El Chango Rodríguez convirtió su encierro en poesía... Conocías la historia detrás de Luna Cautiva? Desde la cárcel, soñaba con la luna para sentirse libre... Así nació una de las zambas más lindas del folklore!", escribió en el pie de foto del posteo La Sole. En el video, relató: "Él soñaba que la luna era la verdadera cautiva y que él era el que estaba libre. Una licencia poética que se daba para lograr que sus días en la cárcel pasen más rápido. Decime, ¿qué otra historia del folklore te gustaría conocer?".

La Sole les dedicó unas palabras a sus fans tras su paso por el Gran Rex

"Que lindo público tengo! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió La Sole en sus redes. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

La Sole.

Soledad y su triste despedida a su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito. Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa", comenzó su descargo La Sole. Y siguió: "Ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo... Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda… No hay domingos de pastas… Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo… En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".