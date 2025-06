Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en junio 2025 El pago de la Tarjeta Alimentar sigue vigente, pero no todos los titulares acceden al monto máximo. Aquellos que no cumplan con los requisitos actualizados o hayan sido dados de baja del programa no podrán recibir el beneficio.

04 de junio, 2025 | 17.46 Tarjeta Alimentar: el monto de junio La ayuda alimentaria que entrega ANSES a través de la Tarjeta Alimentar sigue vigente en junio de 2025. Sin embargo, no todos los beneficiarios del sistema de asignaciones acceden al pago, y en particular al monto máximo de $108.062. Parte de los titulares registrados en la base de datos de ANSES quedaron excluidos por distintos motivos. La Tarjeta Alimentar forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y está dirigida a sectores en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de garantizar el acceso a una canasta básica alimentaria. El pago es automático, no requiere inscripción previa y se acredita en la misma cuenta en la que se cobra la AUH, AUE o PNC, según el caso. Tarjeta Alimentar en junio: cuánto cobro Durante este mes, los montos que se pagan están definidos en función de la cantidad de hijos a cargo: $52.250 para quienes tienen un solo hijo.

$81.936 para quienes tienen dos.

$108.062 para quienes tienen tres o más. Sin embargo, el beneficio no se otorga a todas las personas registradas en el sistema. Según informó ANSES, hay tres situaciones principales por las cuales una persona puede quedar excluida del cobro: Haber sido dado de baja del programa por inconsistencias en los datos personales o del grupo familiar.

Cambios en la situación socioeconómica que superen los criterios de vulnerabilidad establecidos.

No cumplir con las condiciones actualizadas del plan, como la falta de actualización en la información declarada o la pérdida de la prestación principal. Tarjeta Alimentar: cómo se si lo cobro Además, quienes no integran los grupos prioritarios definidos por ANSES no acceden al beneficio. Solo pueden recibir la Tarjeta Alimentar los siguientes titulares: Personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años.

Embarazadas a partir de los tres meses que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias que reciben la AUH por hijos con discapacidad, sin tope de edad.

Cómo verificar si me pagan Tarjeta Alimentar y AUH Para verificar si el pago será depositado en junio, se puede ingresar a la plataforma Mi ANSES o al sitio web oficial (www.anses.gob.ar) con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la opción "Consultar", el sistema indica si el beneficio fue acreditado o no. El calendario de pagos se actualiza mensualmente. El acceso a la Tarjeta Alimentar depende de la condición social y familiar del beneficiario. En caso de baja, no es posible volver a acceder al beneficio salvo que se modifique la situación que motivó la exclusión.

