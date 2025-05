La ex de Marcelo Tinelli confirmó un secreto a voces sobre su intimidad: "Para qué negarlo"

La ex de Marcelo Tinelli confirmó un secreto a voces sobre su intimidad.

La bailarina y streamer Momi Giardina fue una de las parejas de Marcelo Tinelli, quien actualmente está en una relación la actriz peruana Milett Figueroa, y en su participación en Luzu TV se animó a hablar de su vida sexual con el conductor de ShowMatch (El Trece) sorprendiendo a todos sus compañeros. La prueba que delató a Momi y la reacción de Nicolás Occhiato.

Al aire de Nadie dice Nada la bailarina Momi Giardina pasó por el polígrafo y respondió a un cuestionario picante. Pero en el momento de la verdad, el conductor Nicolás Occhiato lanzó una revelación que puso a Momi en una posición complicada: "¿Era bueno Tinelli en la cama? Dijo que sí. Mintió". Sorprendida por las palabras del conductor, Momi trató de esconderse no sin antes asegurar: "Yo dije la verdad...".

El momento culminó con todos los panelistas del programa riéndose de la exnovia de Tinelli. "Que hija de p... Ahora esto en todos los portales", deslizó Occhiato. "Yo venía tan limpia", cerró Momi, entre risas, sobre su pasado amoroso con Marcelo Tinelli y la intimidad de la pareja.

Tiempo atrás, la humorista habló de su relación actual con Marcelo Tinelli y reveló: “Con Marcelo, típico, somos buenos amigos. La verdad es que somos buenos amigos. Nada. Amo a Marce, pero bueno, en un momento hubo algo así, una cosa. Para qué negarlo”.

El día que Momi Giardina "congeló" a Tinelli

No es la primera vez que Momi habla en dicho programa de stream de su relación con Tinelli. Meses atrás recordó la época en la que era bailarina en Showmatch, el reconocido programa del conductor en el 2017, y dejó a todos sin palabras al revelar que practicó un ritual para interferir en su vínculo con el presentador. Además, aseguró que otras 13 bailarinas también participaron de la práctica. La humorista les contó a sus compañeros que aquel año le hizo un ritual a Tinelli a modo de venganza, para prevenir las energías negativas que podían caerle en su contra y lograr un objetivo en particular. Su relato impactó a sus acompañantes, quienes no podían creer lo que estaba contando.

"Una vez lo congelé y dije, 'vamos al lado de los cubitos Marce'. Puse el nombre porque cuando yo era bailarina... Y no solo yo, sino las 13 bailarinas del programa lo congelamos. Marce te estás enterando, estuviste en mi freezer. Si no me creen, tengo 13 bailarinas que me lo van a confirmar", comenzó diciendo Momi.

Luego, explicó los motivos de esta decisión: "Fuimos sus bailarinas de staff fijo durante muchos años, y cuando nos pegan el raje después de 8 años, porque es un trabajo que hoy tenés y mañana no tenés... lo congelamos a Marcelo para ver si nos podían volver a contratar". Acto seguido, sumó que Lorena Navarrine también congeló a Tinelli.

Luego, leyó en vivo el mensaje que le mandó su amiga y aseguró: "'Eso no se cuenta, lo voy a negar, te aviso'. Lorena Navarrine, vos sabés que lo tenés congelado en el freezer. Sacalo de al lado de la cubetera. Yo me acuerdo, Barby Reali lo tiene. Todos tienen en el freezer a la Tinelli".