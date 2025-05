Vuelve el humor: el anuncio de Marcelo Tinelli que toda la televisión esperaba

Marcelo Tinelli habló en sus redes sobre su próximo proyecto.

Marcelo Tinelli es uno de los conductores de televisión más emblemáticos de Argentina pero en el último tiempo estuvo algo desdibujado en relación a sus proyectos. A pesar de esto, el empresario anunció que volverá al humor e hizo un inesperado pedido en sus redes sociales en relación a su idea.

"Estamos buscando nuevos humoristas para un proyecto muy importante. Si tenés material en video, te pido que me lo mandes, así lo evaluamos", escribió el conductor de televisión en una de sus historia de Instagram. Si bien no reveló para qué proyecto en particular es su búsqueda, en Twitter una cuenta dedicada a la TV reveló información al respecto.

"Se encuentra buscando humoristas para su nuevo posible programa en América TV que saldría en el último trimestre del 2025", escribieron desde esa cuenta, en alusión a lo que sería el nuevo proyecto del bolivarense en la pantalla del canal de Daniel Vila. En caso de darse, se trata de uno de los regresos más esperados por los televidentes: la vuelta de Tinelli al humor, estilo central de sus ciclos en los 90 y principios de este siglo.

El duro descargo de Marcelo Tinelli en sus redes sociales

“Se fue de este plano terrenal mi tía Teresa, la hermana de mi papá. Todos decían que teníamos la misma sonrisa. Buena y dulce como pocas", empezó por escribir Tinelli junto a una foto de su tía. Luego siguió: "Todo mi amor a sus hijos, mis primos hermanos Flavio y Enzo, y a su familia en este momento. Siempre estarás con nosotros, tía amada". Luego, sumó otro posteo: "Teresa, así quiero recordarte hoy. Con esa hermosa sonrisa y esa paz inmensa que tenías. Y junto a mis amados primos, Flavio y Enzo. Descansa en paz, nos volveremos a ver. La vida tiene un solo final. El mismo para todos. Disfruten a las personas que aman, aprendan a perdonar y reconciliarse, vivan una vida plena y feliz. Estamos de paso".

Marcelo Tinelli.

El duro momento que atravesó Tinelli en su juventud

"El peor momento de mi vida, el infierno, fue cuando perdimos un bebé antes de que naciera, con Sole. Yo no lo hablado mucho, pero perdimos un bebé de ocho meses", empezó por contar con gran pesar. Asimismo, sumó: "Era mi primer varón, que hoy tendría 38 años y salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta".

El insólito comentario de Tinelli en diálogo con Viviana Canosa y Yanina Latorre

Yanina y Viviana había aludido a que las pieles genitales suelen estar más "caídas" en hombres mayores y en ese momento Latorre le consultó a Tinelli cómo era su caso, por mensaje. "Qué lindo escucharlas juntas. Siempre hablan de temas sexuales, son tremendas. Se deben haber topado con gente mayor de 60 con deficiencias, averiados. Yo tengo todo muy firme, muy firme. No creo ser la excepción, amigos míos también tienen todo muy firme", soltó en su audio de respuesta a su amiga.