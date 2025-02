"Se lastimó": una figura de Showmatch atraviesa un drama de salud por un accidente

Una figura de Showmatch vivió un accidente en la calle.

Showmatch no terminó con las mejores mediciones de rating pero durante muchos años consecutivos fue el ciclo más visto de la televisión argentina por amplia diferencia y por eso muchas de las figuras que pasaron por ahí quedaron en el recuerdo de la gente. De ese modo, hoy resuena una noticia que involucra a uno de los bailarines del programa.

El ciclo de danzas conducido por Marcelo Tinelli en El Trece se basaba en la competencia de parejas conformadas por un famoso y un partenaire. Una de las personas que entraron como bailarines no conocidos y terminaron siendo figuras fue Facundo Mazzei, quien recientemente vivió un accidente al ser atropellado por una moto en Jujuy, sobre lo que se explayó en sus redes sociales.

"Che me está llegando mucho amor, gracias de verdad. Les cuento un poco: Yo venía con una amiga caminando, volviendo del río, y en nuestro mismo sentido una moto apareció en cuestión de segundos y me levantó hasta tirarme (Por suerte a mi amiga no le paso nada)", comentó Mazzei. Y agregó: "La chica que manejaba se lastimó bastante, pero al toque vino su padre. Mi amiga llamó a la ambulancia, a la policía y a mi viejo, vinieron rápido por suerte, pero tuvieron que llevarla primero a ella porque estaba más lastimada".

La modelo estuvo casada con Germán Barceló entre 1999 y 2005 y, casi veinte años después, se refirió a ese vínculo: "Fueron cosas muy dolorosas que nunca en mi vida creí que existían. Tal vez por haber crecido en una familia por demás amorosa, respetuosa, adorable. Y no lo pasé bien. Para nada bien". Y siguió: "A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares. Decir: ‘¡Esto existe y está pasándome a mí!’ Y cuando te das cuenta, ya no es fácil salir… No es fácil. Más aún, y entre tanto, cuando papá estaba luchando por vivir", continuó su descargo la actriz.

"Hay situaciones que empiezan a naturalizarse. Otras que empiezan a esconderse. Y otras por las que te jurás dar batalla una y otra vez. Alguien que te lastima no te ama. Y tampoco está bueno que lo ames. Hay que salir de ahí. Yo era una mujer lastimada. Era muy poquita cosa. Con mínima autoestima y sin posibilidad de escapar", cerró.

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la conductora. Y agregó: " "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'".