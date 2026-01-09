Refuerzos de Racing en 2026: altas, bajas, posibles llegadas y salidas

Racing ya empezó a moverse en el mercado de pases con Gustavo Costas confirmado al frente del proyecto hasta 2028. El camino de la "Academia"

en el año incluye jugar la Copa Sudamericana y prepararse para un torneo local que obligará al equipo a estar nuevamente entre los que pelean por el título.

El mercado de pases en Argentina abre oficialmente el 14 de enero y se extiende hasta el 10 de marzo. Racing arranco su pretemporada el 3 de enero con los chequeos médicos y trabajos físicos iniciales, y parte de la preparación se realizara en Paraguay.

Los refuerzos de Racing y los jugadores que regresan

Valentin Carboni es la incorporacion mas resonante. El mediocampista de la Selección Argentina llega cedido por el Inter de Italia por un ano, sin cargo y sin opcion de compra. Su objetivo es sumar minutos de cara al Mundial 2026 y aportar creatividad en la mitad de la cancha. Matías Tagliamonte es el otro nombre que se suma, aunque en verdad no es un refuerzo. El arquero viene de atajar en Unión a préstamo y se incorpora al plantel tras la salida de Gabriel Arias.

De las posibles llegadas, la dirigencia apunta a Matko Miljevic, volante creativo de Huracán de 24 anos. Las negociaciones avanzan y el jugador tendria todo acordado para firmar por cuatro temporadas, aunque el Globo pide entre cuatro y cinco millones de dólares. El volante ya estaba listo para hacerse la revisión médica pero un cambio de último momento puso la negociación nuevamente en pausa. Otro nombre posible es el de Milton Gimenez. El delantero Boca es otro jugador que interesa a Costas, pero la clausula de diez millones de dólares complica la operación.

Las bajas y salidas del plantel

Facundo Mura acordó su pase a Inter Miami de la MLS tras finalizar su contrato. Luciano Vietto, delantero surgido en el club, no fue tenido en cuenta y quedo en libertad de acción. Agustín Almendra cierra su ciclo de dos anos y medio para sumarse al Necaxa de Mexico. Richard Sánchez, el paraguayo que había llegado a inicios de 2025, tampoco seguirá en el club y le buscan destino. Y Gabriel Arias se marchó a Newell´s.

En el caso de Santiago Sosa, recibió sondeos de Flamengo pero Racing solo lo dejaría ir por los 12 millones de euros de su clausula. Lo mismo ocurre con Facundo Cambeses, tasado en 15 millones de euros. Estos dos jugadores junto a Adrián "Maravilla" Martínez serían los futbolistas que bajo todo concepto el club intentará retener para este año.