El público ya tomó una decisión y este es el participante que volverá a la casa de Gran Hermano.

Gran Hermano continúa su curso y este lunes tendrá se sumará un jugador dentro de la casa. Es que se viene el repechaje y uno de los participantes que fueron eliminados en galas anteriores volverá por el voto del público. En este sentido, una encuesta de Gastón Trezeguet dejó clara cuál es la intención de la gente.

Si bien cabe destacar que serán dos los exparticipantes seleccionados por el público y finalmente uno de ellos quedará excluido por decisión de la casa, el que pica en punta para volver es Luca. El joven de 18 años, quien está muy vinculado a Brian y que se fue del reality hace varias semanas, sería el elegido.

El regreso de Luca podría desatar una novela amorosa en Gran Hermano. Cuando él se fue, se lo veía muy cerca de Martina, quien a su vez hoy está empezando una relación con Santiago. Así las cosas, sólo resta esperar a que llegue la noche del lunes 3 de febrero y así saber con precisión quién volverá.

Congelados de Santiago en Gran Hermano: la emoción del uruguayo al reencontrarse con su madre

Gran Hermano vivió otro emotivo momento. En esta ocasión, Santiago recibió la visita de su madre en el Congelados. Lejos de mostrarse frío y centrado en su eje, como es de costumbre, el uruguayo no pudo evitar la emoción y protagonizó un instante realmente conmovedor.

La chicharra sonó y Gran Hermano dio la voz de alerta. "¡Congelados!", gritó la voz del Big. Entre los participantes que debieron quedarse estáticos estaba Tato, quien no se vio venir la llegada de su madre.

El encuentro entre el uruguayo y su mamá duró varios segundos, en los cuales él trató de no moverse para no caer en sanciones severas. Cabe destacar que Brian recibió a su novia hace pocos días y no sólo se movió, sino que también habló con ella. Es por ese motivo que Gran Hermano lo sancionó con una nominación perpetua de aquí hasta que termine su participación en el juego.

Lo dijeron y cortaron el vivo: filtraron quién llegará a la final de Gran Hermano

Salió a la luz el nombre de la participante que podría llegar a la final de Gran Hermano. A meses de que termine la edición 2025, los participantes ya empiezan a especular quiénes son los favoritos del público en base al resultado de las placas. En este marco, se reveló quién podría llegar hasta la instancia final.

La situación se dio cuando las cámaras enfocaron a Luz y Luciana, que forma grupo junto a Santiago. Ellas dos estaban manifestando cuáles son sus sensaciones dentro de la casa y de aquellas cosas que les gustaría hacer una vez que salieran. Precisamente, la jujeña le comentaba a su amiga que "tenía muchas ganas de salir a tomar un café con ella una vez que salieran", pero a continuación hizo una revelación que llamó la atención de los televidentes.

"Pero vos amiga estás hasta la final”, le dijo Luz a Luciana, refiriéndose a que, según especula, su amiga llegará a la instancia final del reality. Aunque todavía es muy temprano para definir esto, es verdad que Luciana se posicionó como una de las favoritas del público: su historia de vida les llegó a muchos y salió triunfante de cada placa en la que estuvo, sea positiva o negativa.