ALERTA por tormentas en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima este sábado 10 de enero de 2026

La inestabilidad climática se mantiene sobre la región y obliga a mirar el pronóstico con lupa. Luego de una jornada marcada por lluvias y humedad, este sábado 10 de enero de 2026 llega con escenarios distintos para Rosario y Santa Fe, pero con un denominador común: el riesgo de tormentas y viento.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que Rosario será el punto más comprometido, con acumulados importantes de agua, mientras que Santa Fe tendrá precipitaciones más aisladas, aunque sin descartar cambios bruscos.

¿A qué hora llueve en Rosario? Los detalles del pronóstico del sábado 10 de enero

En la ciudad de la bandera, el sábado estará atravesado por la inestabilidad:

Mañana y mediodía: probabilidad de tormentas entre 40% y 70%, con lluvias persistentes.

probabilidad de tormentas entre 40% y 70%, con lluvias persistentes. Tarde y noche: continúan las tormentas, con mejoramientos temporarios.

continúan las tormentas, con mejoramientos temporarios. Precipitaciones acumuladas: entre 42 y 50 mm, un volumen significativo en pocas horas.

entre 42 y 50 mm, un volumen significativo en pocas horas. Viento: ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico de Rosario.

La temperatura oscilará entre los 18 y 26 grados, con alta humedad y sensación térmica elevada, un combo típico del verano que suele potenciar las tormentas fuertes en la región.

¿Hasta cuándo llueve en Santa Fe? Los detalles del pronóstico del sábado 10 de enero

En la capital provincial, el panorama es menos extremo, aunque no del todo estable:

Mañana y mediodía: lluvias y chaparrones aislados, con probabilidades del 10% al 40%.

lluvias y chaparrones aislados, con probabilidades del 10% al 40%. Tarde y noche: mejora gradual, con chances bajas de precipitación (0% a 10%).

mejora gradual, con chances bajas de precipitación (0% a 10%). Viento: similar a Rosario, entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico de Santa Fe.

La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26, en una jornada pesada pero con menor riesgo de lluvias intensas.

Pronóstico extendido: qué esperar después del sábado

El pronóstico extendido del SMN indica que el domingo 11 llegará con una mejora marcada: cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso, con máximas que podrían trepar hasta los 31 grados en ambas ciudades.

El escenario del sábado, sin embargo, exige precaución, especialmente en Rosario, donde los acumulados de lluvia y el viento pueden generar complicaciones urbanas.

Qué tener en cuenta: las recomendaciones del SMN para las lluvias del sábado