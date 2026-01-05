Identificaron a los dos hombres que aparecieron asesinados en una lancha: qué se sabe hasta ahora

Los recientemente identificados como José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera fueron encontrados sin vida en una lancha sobre el río Coronda, de la provincia de Santa Fe. Los hombres, víctimas de un doble homicidio, fueron hallados en el río Coronda el último día de diciembre y junto a sus identidades también se confirmó que ambos eran primos. Las familias de las víctimas explicaron que los primos habían salido a cazar para darles de comer a sus hijos.

Según lo informado, los hombres, oriundos de Alto Verde, habían salido en canoa hacia la zona de islas el martes por la tarde para cazar, algo que hacían con frecuencia, en este caso motivados por las fiestas de fin de año.

Si bien lo que sucedía habitualmente era que los Cabrera regresaban de madrugada sin inconvenientes, en este caso no respondieron a los llamados telefónicos, lo que generó preocupación en sus familiares. En ese orden, Daniel, hermano de una de las víctimas, expresó: "Los llamábamos y no contestaban. Queríamos encontrarlos. Siempre iban a la zona de islas y volvían de madrugada, nunca pasó nada".

Por su parte, quien también brindó declaraciones fue Noemí, cuñada de las dos personas fallecidas, que explicó: "Cazaban para que los hijos y sobrinos tengan para comer en las fiestas. José tiene tres hijos y Martín una nena. Somos gente humilde, no tenemos para comer. Mi hermano fue a buscar un plato de comida y lo mataron como a un perro".

El hallazgo de los cuerpos y el avance de la investigación

Durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, los vecinos de la zona advirtieron la presencia de una lancha, que navegaba sin rumbo sobre la corriente de agua, lo que motivó a que llamaran al 911.

Debido a esto, tanto el personal de la Comisaría 19 de Sauce Viejo como los efectivos de la Prefectura Naval Argentina se acercaron al lugar señalado por los vecinos y lograron constatar que dentro de la lancha se hallaban dos cuerpos sin vida, junto a un animal vacuno muerto y al menos un arma de fuego.

Una vez hallados los cuerpos, comenzaron las investigaciones para descubrir las identidades de los fallecidos. Para ello se llevó a cabo la toma de huellas dactilares de los hombres, junto al rastreo de matrícula de la lancha y el análisis del animal muerto. Finalmente, este lunes se determinó que la identidad de los fallecidos correspondía a José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera.

Por su parte, las pericias criminalísticas establecieron que ambos hombres presentaban múltiples heridas de bala compatibles con disparos de escopeta; a su vez, en la escena del crimen se hallaron cartuchos de plomo, lo cual apunta a que el ataque fue realizado desde corta distancia.

Si bien la hipótesis principal de los investigadores apuntó a un posible enfrentamiento vinculado al animal muerto, la familia de las víctimas aseguró que los hombres no tenían conflictos con nadie.

Por último, el fiscal a cargo del expediente, Carlos Lacuadra, de la Unidad de Homicidios, dispuso los peritajes sobre las armas halladas y el animal en cuestión.