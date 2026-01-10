Atlas y Bravos Ciudad Juárez ganan en inicio del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, ‍9 ene - Atlas y Bravos de Ciudad Juárez ganaron el viernes sus ‍respectivos compromisos ante ⁠Puebla y Mazatlán en el inicio del torneo Clausura del fútbol mexicano.

En el otro partido del viernes, Tijuana y América empataron sin goles.

Los "Rojinegros" del Atlas vencieron 1-0 a Puebla gracias al gol del serbio Uros Durdevic, quien concretó un ‌tiro penal a los ocho ⁠minutos del partido disputado ⁠en el estadio Jalisco.

En tanto, Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-1 en su ‍visita a Mazatlán con tantos del zaguero Francisco Nevárez y ⁠Denzell García.

En el encuentro ‌jugado en el estadio El Encanto de Mazatlán, el equipo visitante se puso en ventaja a los 23 minutos con un potente disparo cruzado ‌de ‌Nevárez dentro del área tras recibir un pase del brasileño Madson De Souza.

Mazatlán empató a los 35 minutos con un remate de ​cabeza del defensa argentino Facundo Almada tras centro enviado por Iván González desde el sector derecho.

Juárez anotó el gol de la victoria al final del primer tiempo por conducto de García, quien definió de ‍zurda en el centro del área tras recibir un pase del panameño José Luis Rodríguez.

La actividad continuará el sábado cuando el bicampeón Toluca inicie la defensa ​de su título ante Monterrey, Guadalajara sea local ante Pachuca, Cruz Azul visite a ​León y Santos Laguna juegue ante Necaxa.

La primera jornada se completará el ⁠domingo cuando Pumas UNAM enfrente a Querétaro y Tigres UANL visite al Atlético de San Luis.

Con información de Reuters