España detiene a decenas de presuntos miembros de la red delictiva "Black Axe"

Vista general del edificio de Europol en La Haya, Países Bajos

La policía española ha detenido a 34 personas en ‍una operación a ⁠escala nacional contra una red delictiva internacional conocida como "Black Axe" ("Hacha Negra"), acusada de fraude, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, según informó Europol el viernes.

Black Axe se originó en Nigeria como una hermandad ‌estudiantil a finales de ⁠la década de ⁠1970 y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una organización delictiva ‍estructurada y violenta que se dedica principalmente a la ⁠ciberdelincuencia financiera.

Las detenciones se ‌llevaron a cabo en varias provincias españolas, desde Sevilla, en el sur, hasta Barcelona, en el noreste, con el apoyo ‌de ‌Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.

Europol dijo que la operación se coordinó con las ​autoridades alemanas en el marco de una investigación más amplia.

La red de delincuencia organizada presuntamente captaba mulas de dinero en zonas empobrecidas de España con altas tasas de desempleo.

"La ‍mayoría de estas personas vulnerables son de nacionalidad española y son explotadas para facilitar las actividades delictivas de la red", señaló Europol en ​un comunicado.

Los investigadores calculan que la red había estafado a sus víctimas más ​de 5,9 millones de euros (6,87 millones de dólares).

(1 dólar = 0,8586 ⁠euros)

Con información de Reuters