Jugó con Messi en la Selección, anuló a Neymar y ahora será entrenado por su padre

Peruzzi jugó cinco partidos con la Selección.

En medio de los preparativos para la defensa de la Copa del Mundo en el Mundial 2026, la Selección Argentina transita una etapa marcada por la continuidad de un proceso que tiene a Lionel Messi como símbolo de la era dorada. Ahora bien, mientras que el capitán se prepara para la nueva edición de la cita máxima, uno de sus excompañeros fue noticia por una decisión que le pondrá el broche definitivo a su carrera en el fútbol.

Se trata de Gino Peruzzi, el lateral derecho surgido en Vélez, donde ganó dos títulos, y que también fue campeón con Boca en cuatro oportunidades. Su paso por el Calcio Catania de Italia antes de arribar al “Xeneize” lo llevó a tener una oportunidad en la Selección Argentina en la previa Brasil 2014, cuando fue convocado por Alejandro Sabella y compartió entrenamientos con Messi, además de que formó parte de amistosos, dos de ellos con enfrentamientos directos con el Brasil de Neymar.

A pesar de sus buenas actuaciones, el defensor no quedó en la lista para el Mundial que tuvo a la “Albiceleste” como protagonista en la final contra Alemania, pero volvió a participar en 2015 en el cruce con Colombia por las Eliminatorias a Rusia 2018, ya como jugador de Boca. Aquella fue su mejor etapa en cuanto a logros y luego continuó su carrera por clubes como Nacional, San Lorenzo y Alianza Lima hasta llegar a San Miguel, donde tuvo su retiro oficial del profesionalismo el año pasado.

El cierre de su carrera profesional le abrió las puertas a un regreso al Atlético Social Corralense, el club del pueblo cordobés de Corral de Bustos, de poco más de 11.000 habitantes, donde había dado sus primeros pasos en el fútbol. Su fichaje fue comunicado esta semana, con el extra de que será dirigido por su propio padre, José Luis Peruzzi, y competirá en la Liga Regional del Sur de Córdoba, un certamen histórico del fútbol del interior, donde el “Verde” es protagonista habitual del torneo.

Sobre esta decisión, Peruzzi afirmó en diálogo con Noticias Corral: “Siempre lo soñé. Hace un tiempo perdí el disfrute en lo profesional, me estaba costando mucho. Lo único que me mueve es Corralense. Siento ganas de disfrutar el fútbol y cumplir este sueño”. Lejos de los estadios repletos y cerca del origen, el excompañero de Messi eligió volver a empezar donde todo comenzó.

Peruzzi contra Neymar en uno de los amistosos.

El paso de Peruzzi por la “Albiceleste”

Durante su paso por la Selección Argentina, Peruzzi sumó cinco encuentros oficiales con la camiseta nacional, repartidos entre partidos amistosos y Eliminatorias Sudamericanas. Su debut fue el 20 de septiembre de 2012 en el amistoso contra Brasil, con una derrota por 2-1 en Porto Alegre, y días después jugó otro amistoso contra Brasil el 22 de noviembre de ese mismo año, esta vez con victoria para la “Albiceleste”. En Eliminatorias, estuvo en el 1-1 ante Bolivia y en el 0-0 con Ecuador en el camino a Brasil 2014. Su última citación fue en la victoria por 1-0 sobre Colombia el 17 de noviembre del 2015, ya por las Eliminatorias de Rusia 2018.