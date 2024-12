La foto de Yuyito y Milei para Navidad

En medio de los rumores de separación con el presidente Javier Milei, la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, publicó una foto en Instagram por la Navidad junto al mandatario tratando de dejar atrás las versiones que surgieron las últimas semanas.

La "primera dama" viene hace algunos días tratando de desmentir los dichos sobre el fin del vínculo con el jefe de Estado, pero lo cierto es que hubo un día donde lo dejó de seguir en las redes sociales.

Sin embargo, parece que la crisis está quedando atrás y Yuyito González y Javier Milei pasaron la Nochebuena juntos. "La primera Navidad juntos. Te amo", publicó la conductora en su Instagram junto con una foto abrazados.

Días atrás, en su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) la ex vedette trató de ponerle paños fríos a la situación: "No hay crisis, no voy a dar explicaciones, uno va procesando la relación, yo voy procesando el vínculo con él afuera, muchas veces paraba, daba explicaciones, respondía y no lo voy a hacer, no me voy a sacar fotos para demostrar, no muestro chats, dentro de la relación nuestra no caben estas cosas".

"Me respeto a mí misma sobre todas las cosas. Si quieren seguir echándole humo, háganlo. No tengo por qué dar explicaciones, no voy a responder y meterme en preguntas que yo interpreto que son una falta de respeto al Presidente de la Nación", enfatizó la ex de Guillermo Coppola.

Fuerte burla de Yanina Latorre hacia Yuyito González: "No puedo"

La ex vedette y novia del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González, y la periodista de espectáculos Yanina Latorre vienen hace algunos meses con una férrea disputa que parece estar lejos de terminar.

Pese a que la "primera dama" concluyó su ciclo televisivo Empezar el Día, que se trasmitió en el canal de cable Ciudad Magazine, continúan los cruces entre ambas y la esposa de Diego Latorre se burló de ella.

Yuyito González publicó un video en su cuenta de Instagram probándose diferentes trajes de baño mientras desfilaba. "Tremenda colección de trajes de baño. Diseños exclusivos. Gracias @cristian_mocciaok y @valerialopez.vl por invitarme a lucir sus prendas en este 2024. Gracias también por haberme acompañado con sus looks en Empezar el día cada mañana", escribió junto a la publicación.

Esto no pasó desapercibido y en LAM (América TV) analizaron el posteo de la novia del presidente afirmando que "no es la imagen" que una primera dama tendría que dar. Sin embargo, una de las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito fue más a fondo.

"No puedo más jajajajajajajajaja", publicó en X (ex Twitter), Yanina Latorre, compartiendo una nota que destacaba el posteo de Yuyito González posando en trajes de baño. Además, en LAM también fue crítica por la publicación, señalando que no corresponde por el lugar que ocupa.