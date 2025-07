Viviana Canosa recordó los insólitos audios que le envió Javier Milei cuando eran amigos.

Viviana Canosa y Javier Milei tuvieron una amistad hace algunos años, cuando el libertario acudía con asiduidad al programa de la actual figura de El Trece. A pesar de su posterior desencuentro, la presentadora recordó esa etapa y aludió a un insólito momento que vivió cuando recibió muchos audios de WhatsApp de Milei cantando en distintos idiomas.

La locutora nacional y periodista dialogó con Jorge Rial en el canal de streaming Carnaval sobre su anécdota con Javier Milei en el día de su cumpleaños. "No conozco la casa de Milei, no. Una vez, a esto no lo conté nunca: yo cumplía años, un 30 de marzo, y me despierto ponele a las 5 de la mañana a ver los mensajes que me habían mandado", comenzó Viviana Canosa.

"Voy a hacer pis, me meto en la cama y me puse a ver los mensajes, viste el típico que te quiere mandar a las 12 y un minuto, que es tu mamá, tu tía, qué sé yo", siguió su relato Viviana Canosa, en alusión a los inesperados audios que recibió por parte de Javier Milei. Y detalló: "Tenía diez canciones cantadas por Milei, pero, por ejemplo, primero era una normal, después otra versión Sandro. Bueno, eran diez. Era raro eso".

Viviana Canosa.

Jorge Rial no desaprovechó la oportunidad de preguntarle a Viviana Canosa si aún conserva esos extraños audios de Javier Milei y ella respondió: "Sí", entre risas. "Adelanto: miércoles que viene en exclusiva, la playlist del Javo el día de tu cumpleaños", bromeó Rial.

El duro dardo de Viviana Canosa a Javier Milei por el fin de su programa

"No es por un tema de audiencia, seguramente es por este señor que pusimos recién que acaba de tuitear contra otros colegas", soltó en una evidente alusión a Milei. Y sumó: "Yo soy una mina súper fuerte, pero soy muy sensible y muy empática. Me da mucha pena que mucha gente se quede sin laburo, y debe ser por eso que en un momento venía leyendo, escuchando y recibiendo mensajes, y uno es un ser humano empático, laburadora como pocas. La verdad es que hoy quería hacer el programa igual, aunque me estuviera por desmayar".

Viviana Canosa se descompuso antes de empezar esa emisión y al aire reveló: "Tendría que estar en mi casa ahora. No me siento bien. Igual, he hecho programas con 40 de fiebre, pero si yo me iba hoy a descansar a mi casa porque no me siento bien, iba a ser tapa en todos los portales porque Viviana Canosa empezó a especular y jugar. Yo conozco el juego a la perfección. Salvo que caiga como Carmen (Barbieri) el día que cayó redonda, yo acá me quedo hasta el 31". Y agregó: "Además, quiero decir algo. Vengo de una familia de trabajadores. Me costó mucho llegar hasta donde estoy. Lo valoro mucho. No me van a correr fácil. Soy una mina de espalda grande y defiendo lo mío con uñas y dientes porque sé lo que es hacerse de abajo".