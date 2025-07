Javier Milei enfrenta un nuevo round en su interna con Víctoria Villarruel

“La verdad que no hubo ninguna previa. Nadie habló con nadie. Un poco con Lule, un poco con Francos, pero sin directivas claras ni estrategia realista de parte del gobierno. Hasta último momento, no sabían si era mejor levantarse o votar en contra. No sabían cuántos senadores tenían, cuántos no. La verdad nunca ví una cosa así. Tampoco hay un responsable. Nadie entiende quién es el responsable de esto”. La frase de un gobernador dialoguista describe un estado de acefalía en el gobierno. Como si nadie estuviera a cargo, cuando la inestabilidad renace camino a octubre.