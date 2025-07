Villarruel hace pública su furia contra Milei y su semana catastrófica

El divorcio político de Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo capitulo, con tensiones explícitas. En una de las peores semanas del Presidente, la Vicepresidenta hizo públicas sus críticas a su compañero de fórmula y su círculo de confianza y resistió el intento de la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) de responsabilizarla por la catástrofe en la última sesión del Senado. Previo a todo esto, la titular de la Cámara alta volvió a mostrarse en Tucumán el 9 de Julio, luego de que el Jefe de Estado declinara participar de la celebración del Día de la Independencia.

Catársis contra el triángulo de hierro

La cuenta de Instagram de Villarruel fue el escenario de su catársis sobre el estado de relación con Milei y el resto del gobierno. La titular del Senado se quejó de que el Presidente "no puede saludar a la persona con la que llegó al poder". "Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca", le espetó a un usuario, recordando los desplantes que le viene haciendo el Jefe de Estado en las esporádicas veces que se cruzan.

Molesto, un usuario la chicaneó con que del vicepresidente "nadie se acuerda". Villarruel retrucó con una denuncia: "¡Mejor! Así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos".

También se expresó en favor de los proyectos de emergencia en discapacidad y bono y moratoria a jubilados, que LLA rechaza y que Milei quiere vetar. "Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitada menos", reflexionó.

Fue en ese marco que también buscó diferenciarse del resto del gobierno. "Soy el funcionario que ve más seguido. Porque voy al supermercado, me compro mis propias cosas y viajo por todo el pais. Hace rato que nadie ve a los argentinos", le respondió a un usuario que le atribuyó que "se le fue el cargo a la cabeza"

Cuando un usuario le endilgó el impacto en el déficit fiscal, la Vice propuso "que ahorre en viajes y en la SIDE y listo". La alusión a la agencia de inteligencia tiene por destinatario a quien la tiene bajo su órbita, asesor presidencial Santiago Caputo.

Luego, cuando le endilgaron el uso de vuelos privados, la titular del Senado se ocupó de la pata que le quedaba del triángulo de hierro "No uso aviones del Estado, esos solo los usa Milei y su hermana", lanzó, aludiendo a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

También se burló del armado del partido LLA, coordinado por la gran hermana del oficialismo. "¿Los libertarios en que lista están en las elecciones? No los encuentro, solo veo ex K, ex PRO...", ironizó.

Villarruel cambió su staff de colaboradores, repatriando a Claudia Rucci, incorporando al consultor Mario "Pato" Russo y eyectando, entre otros, a la agrupación juvenil Derecha Argentina, apodados "villarruelines". Sin embargo, en los dichos por Instagran no hay equivocos ni terceros: la Vice maneja sus propias redes, confirmaron desde su entorno a El Destape.

Derrota en el Senado y el ataque de Milei y cía.

Pese a que LLA insistió con catalogar de ilegal la sesión del jueves y de los dictámenes de la comisión de Hacienda y Presupuesto a los proyectos de bono y moratoria a jubilados y emergencia en discapacidad, la oposición, liderada por Unión por la Patria aprobó los proyectos, que ya tenían aval de Diputados.

Al igual que la bancada oficialista - aunque de manera sigilosa-, Villarruel se retiró del recinto y la sesión fue comandada por la vicepresidenta Primera, Silvia Sapag (Unión por la Patria). Antes de que se vaya, el jefe de la bancada peronista, José Mayans, le recordó que ella "tiene caracter imparcial" y que los que deciden "son los senadores". También advirtió a un hombre de la Vice, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, que puso la firma en un decreto que buscaba declarar inválidos los dictámenes.

No solo le aprobaron los proyectos de previsionales y de discapacidad, sino que también los legisladores avanzaron en la reiterancia en el Fondo de Emergencia para Bahía Blanca, vetado por Milei, y dos proyectos impulsados por los gobernadores: el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Como en cada oportunidad que el oficialismo no puede evitar una derrota legislativa, los dirigentes mileistas de paladar negro salieron a cruzar por las redes y los medios a la Vice. "Levantese, no denigre la institución que preside", lanzó vía Twitter la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Villarruel no tardó en responderle a quien ocupa uno de los ministerios que Milei le había prometido "La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron el durante décadas el destino de este país", le espetó la Vice a la funcionaria, recordandole su militancia juvenil en Montoneros.

"La Vice ejerció su rol institucional", se limitaron a decir desde sus inmediaciones. Para justificarse, recordaron que esas palabras fueron utilizadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien, añadieron, Milei denominó en su discurso en la Bolsa de Comercio brindado horas después de la sesión, como "el mejor de la historia" en ese cargo.

En ese mismo discruso, el Presidente se jactó de haber hecho "25 veces más de reformas estructurales que la convertibilidad con 15% de los diputados, 7 senadores, una traidora", en alusión a la Vice.

9 de julio: Milei ausente, Villarruel presente

Con Milei omitiendo su viaje a Tucumán por la niebla que azotó a varios puntos del país, Villarruel asistió el miercoles a la provincia donde se firmó la declaración de la independencia para un nuevo aniversario del 9 de Julio.

Una situación similar a las del 20 de junio, cuando la Vice relevó en Rosario en el acto frente al Monumento a la Bandera y el Presidente optó por un discurso de cinco minutos en el Campo Argentino de Polo. Sin embargo, la crisis con los gobernadores no le garantizaba a Milei una convocatoria nutrida en la truncado acto en Tucumán.

"¿Cómo no estar acá y venir a ser parte de los festejos por la independencia con el pueblo tucumano?", dijo Villarruel en su visita a Tucumán, casi como una pregunta formulada a Milei, que ese día tuvo que ver cómo se le filtraba un off the record del ministro de Economía, Luis Caputo, que el propio funcionario tuvo que salir a aclarar. Además de la Casa Historica, la Vice asistió a la catedral Nuestra Señora de la Encarnación.

La senadora Beatriz Ávila y Villarruel en Tucumán

La Vice no tuvo contacto con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, que hasta hace unos meses era uno de los principales aliados de la Casa Rosada. En cambio, Villarruel fue escoltada por la senadora Beatríz Ávila, del bloque unipersonal Justicia Social. La legisladora obró bajo las órdenes del mandatario provincial en el recinto y podría acompañarlo en este distanciamiento de Milei.

Al márgen de lo protocolar, fuentes con asiento en Tucumán señalaron a El Destape que la Vice y la legisladora solo charlaron de la sesión que se venía y la inevitable aprobación del temario opositor.