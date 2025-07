El informe que desmiente al Gobierno y alerta sobre el peligro que acecha al Garrahan

Un nuevo informe de la Fundación Soberanía Sanitaria alertó por el deterioro del Hospital Garrahan, que no tuvo ampliaciones presupuestarias a pesar de que tiene los mismos recursos que el año pasado, cuando hubo más de 100% de inflación. "Su desfinanciamiento pone en riesgo el acceso equitativo y de calidad a la salud pediátrica", explicó el informe.

"La prórroga presupuestaria sin actualizaciones frente a una inflación acumulada del 117,8% implica, en los hechos, una decisión política de desfinanciamiento. El ajuste no se traduce solo en números: se refleja en sueldos congelados, pérdida de personal calificado, deterioro de las condiciones laborales y riesgo directo sobre la calidad y la capacidad de atención. En un contexto de inflación persistente, el Garrahan está perdiendo su capacidad de sostener sus múltiples funciones y de ser ese hospital que, históricamente, llegó a cada rincón del país", indico la Fundación Soberanía Sanitaria.

Asimismo, la organización que elaboró el informe marcó: "Es necesario destacar que el Garrahan no solo atiende a personas con salud pública exclusiva, sino también a aquellos con cobertura de obra social y medicina prepaga, que recurren al hospital por su reconocida especialización y calidad. A su vez, el hospital recibe pacientes de diversas partes del país e incluso de otras naciones, consolidándose como un centro de referencia regional e internacional. Este perfil multidimensional resalta la importancia de garantizar su estabilidad económica, ya que su desfinanciamiento afectaría a todos los que dependen de su alta capacidad técnica y profesional".

"En definitiva, su desfinanciamiento pone en riesgo el acceso equitativo y de calidad a la salud pediátrica, y amenaza con deteriorar una red de atención que beneficia a miles de personas, independientemente de su cobertura de salud. La defensa del Garrahan es, por lo tanto, una defensa del derecho a la salud para todas las infancias del país", añadió.

El deterioro presupuestario

En el documento, la Fundación Soberanía Sanitaria explicó, basándose en el balance de gestión presentado por el Consejo de Administración del hospital, que el 55% del presupuesto se destina al pago de sueldos, el 30% es para gastos de funcionamiento y lo restante va para bienes de capital. "Al analizar los datos oficiales de ejecución presupuestaria publicados en la web www.presupuestoabierto.gob.ar, en el año 2024 el presupuesto correspondiente al Hospital Garrahan alcanzó un total de $169.445.840.000. Los datos del año 2025 evidencian que se prorrogó ese mismo monto del año anterior, pero a la fecha no se realizaron ampliaciones presupuestarias. La inflación durante 2024 alcanzó un valor de 117,8% esto nos indica que ante un presupuesto igual en términos nominales, la pérdida en términos reales fue del 54% sin considerar que rubros como medicamentos y algunos insumos presentaron una inflación mucho mayor al índice de precios al consumidor", continuó.

"Como se mencionó anteriormente, el presupuesto del Garrahan está destinado en su mayor parte al pago de los salarios de sus 4.728 trabajadores de planta, según el último Anuario Estadístico 2024 entre los que se encuentran personal profesional, técnico, administrativo", explicó y añadió: "Como en cualquier establecimiento de salud, el personal médico representa únicamente una parte minoritaria del personal necesario para dar funcionamiento a la institución. Solamente por dar algunos ejemplos: mientras que por ejemplo, en una terapia intensiva se requiere un médico por cada 6 u 8 camas, son necesarios el doble o triple de enfermeras y enfermeros para garantizar cuidados de calidad y adecuados. Proporciones similares pueden ser aplicables para otros niveles de cuidado y servicios".

Este brutal ajuste sobre el presupuesto, del cual más la mitad está destinado al pago de sueldos, tuvo consecuencias directas para el día a día del principal hospital pediátrico del país. "Luego del congelamiento presupuestario se vieron afectados los salarios, y como consecuencia aproximadamente 100 profesionales renunciaron a sus puestos de trabajo dentro del Hospital Garrahan. Allí cumplían tareas no solamente de atención a niños sino también de investigación y formación de médicos residentes, quienes eligen las residencias como modelo de formación y especialización intensiva que no puede ser reemplazada por otros modelos. Así es como se achica otra de las funciones del Hospital, que no solamente da respuestas en lo inmediato, sino que prepara profesionales a futuro para otros hospitales y también centros de atención privada", profundizó.