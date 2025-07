Otro paro por suba de sueldos en el Garrahan: "Ni para alquilar ni para las compras"

En medio de un nuevo paro de 24 horas en pedido de mayor presupuesto y mejoras salariales, trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un abrazo simbólico al centro de salud pediátrico y le reclamaron al Gobierno que sus sueldos no les alcanzan. "La situación es crítica. Nuestro salario está en 700 mil. No nos alcanza ni para alquilar ni para las compras del supermercado. No nos importa quién pongan acá. La respuesta del director es una respuesta política", dijo a la prensa presente el médico Claudio, que protestaba este mediodía en las inmediaciones del Garrahan. La medida de fuerza, que es parte de un reclamo que hace meses llevan adelante los profesionales de la entidad, se da dos días después de que el Ejecutivo nacional decidió nombrar un nuevo director médico, quien cosechó críticas de los gremios.

El nuevo director médico de la institución, Mariano Pirozzo, fue objeto de muchas de las críticas lanzadas en la protetsa. "Estuvo en el Hospital Bonaparte echando gente. El único logro que tiene para el Gobierno es que despidió gente", denunció Claudio. La medida de fuerza en la institución, donde se atiende el 40% de los niños con cáncer del país, comenzó a las 7 de este jueves y perdurará durante todo el día, con la atención a pacientes internados y el servicio de guardia.

La "precarización" que denuncian los empleados

"Estamos con sueldos muy precarizados. Desde los médicos a toda la planta del hospital y los trabajadores de limpieza. Estamos defendiendo la salud pública de calidad", señaló Nidia, enfermera del área de trasplante hepático. Los profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) también anunciaron que habrá otra medida de fuerza el 17 de julio en respaldo de todo el sistema público de salud, que incluirá una movilización a Plaza de Mayo. "Invito a que vengan a ver que no hay ningún ñoqui. Cada trabajador es sumamente importante para el desarrollo de este hospital de altísima complejidad", agregó.

Por su parte, la médica del área de laboratorios especializados Cristina Alonso aseguró que en todos sus años en el hospital "nunca vio" que un conflicto se mantenga de esta manera. "Se da en un contexto de mucha agresión. Muchas veces pasó que nos han tenido paciencia pero ahora nos agreden con mentiras y con datos que no son los del hospital", apuntó.