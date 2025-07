Diputados opositores lograron esta tarde un dictamen de mayoría para decretar la emergencia pediátrica del Garrahan, que había sido emplazada al plenario de comisiones en la sesión de la semana pasada. El encuentro que reunió esta tarde a las comisiones de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; Prespuesto y Hacienda, una mayoría opositora consiguió 65 firmas de 109 presentes para tratar la emergencia pediátrica en el reconocido hospital de niños y niñas.

También hubo un dictamen de minoría y en rechazo con 14 firmas y otro con dos.

"Estamos tratando una demnanda que es clarísima. Ya si a esta altura de la conversación tenemos que seguir explicando qué significa el Garrahan y el pedido de estos profesionales que son orgullo de nuestro país e imploran que el Congreso pueda destrabar esta conversación, no se qué nos queda en esta sociedad", dijo enojado el diputado Pablo Juliano, de Demoracia para Siempre.

Qué dice el dictamen de mayoría

El dictamen de mayoría, apoyado por más de 60 diputados nacionales, declara "la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud". "La presente emergencia nacional tiene por objeto efectivizar la tutela del derecho a la salud y de Cuidado de los niños, niñas y adolescentes, tal como están consagrados por la Constitución Nacional, por los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 25 de la Declaración Universal desde Derechos Humanos) y la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y por las leyes 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y 27.611 de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia", continúa.

El proyecto de ley establece "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país" y la "recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023".

Además, propone "eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias". "Declárase al Hospital de Pediatría 'Prof. Dr. Juan P. Garrahan' como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantizase, en el marco de la emergencia sanitaria establecida por la presente ley, su funcionamiento pleno y sostenido", agrega.