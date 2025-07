En medio de la polémica por la sesión del Senado por los proyectos de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la labor de la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado. En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avisó que, si se aprueban las iniciativas en la Cámara Alta, el Poder Ejecutivo los va a vetar. Al responderle, Villarruel cuestionó el pasado político de Bullrich y le pidió a la ministra que "antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional".

El oficialismo reclama que el dictamen salió de una reunión de comisión autoconvocada, como lo fue la de Presupuesto, sin el aval de su respectivo presidente, el senador Ezequiel Atauche. Después de la reunión de la comisión, no se informó la resolución por los canales oficiales, algo que correspondía al propio Atauche.

"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor", dijo Bullrich en relación a Villarruel en su cuenta de X. "Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", agregó la titular de la cartera de seguridad.

El presidente Javier Milei retuiteó el mensaje de Bullrich, haciendo suyas las palabras contra la Vicepresidenta. Además, compartió un tuit en el que el abogado Alejandro Sarubbi Benítez expresó: "El equilibrio fiscal no se negocia. Que el Senado caiga en la clandestinidad no va a poder evitar el inexorable fracaso que le depara a la oposición".

Milei también retuiteó un tuit del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien escribió: "Quieren generar 5 puntos de déficit fiscal con leyes populistas para que los jubilados vuelvan a cobrar 80 dólares, los salarios caigan a 300 dólares y la pobreza suba al 60%. Una remake del Plan Platita".

La respuesta de Villarruel

"Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual", comenzó el descargo de la Vicepresidenta, que siguió: "Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente".

Villarruel dejó "categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario" y continuó: "El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal".

Luego, la titular del Senado concluyó: "Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento".

La advertencia por la judicialización

En paralelo, Guillermo Francos adelantó que, si el Senado aprueba los proyectos que tienen media sanción, el Gobierno va a recurrir al veto presidencial o, en un última instancia, la judicialización de la sesión.

"Lo único que se podría enviar en todo caso al Poder Ejecutivo, ilegítimamente, son las medias sanciones de diputados en las leyes previsionales y la de discapacidad", señaló Francos en diálogo con Radio Rivadavia y añadió: "Si envían esas leyes por supuesto que el Poder Ejecutivo las va a vetar y, además, va a plantear judicialmente la ilegitimidad de ambas".