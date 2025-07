Viviana Canosa derrapó con un comentario sobre la relación de Tinelli y Flor de la V: "Arriba y abajo"

Viviana Canosa derrapó con un comentario sobre la relación de Tinelli y Flor de la V.

Florencia de la V cargó duramente contra Marcelo Tinelli, luego de que salieran a la luz testimonios de trabajadores de La Flia que aún no cobraron sus sueldos del 2024, y en su descargo dio a entender que en el pasado habrían sido algo más que amigos. La revelación no tardó en desatar un vendaval de comentarios y Viviana Canosa soltó una picantísima declaración que sorprendió a Jorge Rial.

Los dichos de Viviana Canosa fueron en el marco del programa de streaming Revueltos, que la tiene a la conductora haciendo dupla con Jorge Rial. "Preguntan también por qué no hablamos de Tinelli que está con un quilombo bárbaro en La Flia, está achicando (la empresa)", sostuvo el ex conductor de Intrusos (América TV) despertando la curiosidad de la periodista, que remarcó: “¿Por qué se enojó tanto Flor de la V? Ese es un tema porque en la época de Los Roldán ella no pensaba lo mismo”. “Hoy medio ella sugirió eso, que eran amigos”, sumó Rial. Y Canosa se mofó: "¿Amigos? Amigos...”.

En tono ácido, Viviana Canosa siguió: “Él la puso ahí arriba y abajo". "La puso en todos lados. Bien, digo, todo lo que sube baja", le siguió el juego Rial. "Si la vas a poner la pones. Bueno pará, somos grandes, cada uno la pone donde quiere…”, disparó Canosa y le marcó el terreno a su compañero con una afilada opinión: "Estás más tibio que antes, más bueno, me preocupa”.

El lapidario comentario de Viviana Canosa sobre Flor de la V

Minutos después, Viviana Canosa repasó parte del pasado de Florencia de la V en su momento de éxito en la televisión y apuntó: “No tiene nada de malo pero en esa época Flor en la época de Los Roldán se creía mil y siempre boconeaba que recibía regalos muy importantes. Y ella hacía ver como que se lo regalaba alguien muy importante. Hay gente que cuando sube desprecia a los que están abajo. Tuvo ella ese momento de soberbia. Ella antes odiaba a las chicas trans, antes no quería que nadie ocupara su lugar. Ahora su vida y la maternidad la cambió".

Los dichos de Canosa fueron luego del picantísimo descargo de Florencia de la V contra Marcelo Tinelli y los incumplimientos de pagos a sus trabajadores: “Si me tenías cariño, lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. Desde que asumiste, no hiciste más que meterme el dedo en el culo. Igual no soy rencorosa. Toda tu vida hiciste público todo y no solamente hiciste pública tu vida, sino que utilizaste a todas las personas que trabajaron en el Bailando y en todos los programas satélite que produjiste. ¿A Pampita? Podemos buscar en YouTube todas las cosas que le hicieron. Todo estaba al aire, en vivo. Ponías el micrófono con la mejor cara de 'yo no fui' y se destruía a las personas".