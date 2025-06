Sorpresa en la televisión: Jorge Rial y Viviana Canosa, juntos.

Jorge Rial sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un anuncio sobre su relación con Viviana Canosa, con quien otrora estuvo enemistado. "Pasaron cosas", anunció Rial sobre su futuro con la polémica conductora que culminará su ciclo Viviana en vivo, en El Trece, a fines de julio.

A través de su cuenta de Twitter Jorge Rial reveló que será compañero de Viviana Canosa en un nuevo programa: "En unos días arrancamos con Viviana Canosa en Carnaval Stream con un programa juntos. Desde el 2001 que no compartimos un espacio. En el medio pasaron cosas. Buenas y malas".

Jorge Rial sumó algunos detalles sobre el contenido del programa que tendrá con Viviana Canosa y aseguró: "Vamos a hablar de todo y de todos, pero principalmente vamos a analizar y reírnos de los otros programas de la tele. Arrancando por los periodísticos. No va a quedar una cabeza sin rodar. Después no digan que no les avisamos".

La pelea de Jorge Rial y Viviana Canosa se remonta a la época de Rial como conductor de Intrusos (América TV), cuando la periodista le había recriminado a su colega que no propiciaba el mejor clima laboral. Tiempo después, Canosa se mudó a El Nueve y durante años fue la competencia directa de Rial con el magazine Los Profesionales de Siempre.

La reconciliación llegó muchos años después, cuando la conductora Viviana Canosa llegó a El Trece y anunció que su primer invitado al piso sería Jorge Rial. En la charla que mantuvieron ambos limaron asperezas y hablaron de su historia pasada, su enemistad y sus momentos de éxitos en la televisión.

Rial filtró un romance en el Gobierno que incomoda a Milei: "De trampa"

Jorge Rial "prendió el ventilador" y arremetió contra el Gobierno de Javier Milei revelando que una importante funcionaria del Gobierno estaría teniendo un romance con un famoso periodista oficialista. "Él está casado", aseguró Rial jugando a un enigmático que podría traer un alto costo político.

Al aire de Argenzuela (C5N) Jorge Rial rompió el silencio y habló del romance entre un periodista y una funcionaria de Milei: "Él está casado con una pareja de hace muchísimos años. Él es periodista, ella es una funcionaria importante de este Gobierno. (Él) Es un polirubro. Es un tipo con una larga trayectoria, cuestionado, pero vigente y siempre cae bien parado... No sé si es ensobrado pero un sobre tuvo que ver con su carrera".

"Yo lo conozco", siguió contando Jorge Rial a la par que deslizó que no convive con su mujer durante la semana y que solo se encuentran los fines de semana, lo que le da rienda libre para vivir su aventura "de trampa". "Ellos (el periodista y la funcionaria del Gobierno) se encuentran en Libertador y Salguero, en un edificio de la zona. Él tiene un departamento ahí, es una zona de empresarios muy importantes. Ellos se conocen de hace mucho antes. No es Pato Bullrich pero es tan importante como ella", sentenció Rial a la par que remarcó que se trata de un periodista que actualmente está en radio y televisión.

Jorge Rial siguió con su enigmático y dio algunas pistas más sobre la identidad de los involucrados en el apasionado romance que podría poner en jaque al Gobierno de Javier Milei. Sobre el periodista famoso y casado que estaría "de trampa", el conductor de Argenzuela deslizó: “ocupa el prime time de la televisión argentina. (...) Laburó en todos los canales menos en este (C5N)”. Y sobre la funcionaria sostuvo: “ella es un perfil bajo, casi que no lo conozco la voz”.