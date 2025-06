Quiso entrevistar a un peronista y quedó en ridículo: el papelón al aire de Viviana Canosa en El Trece

El papelón de Viviana Canosa en El Trece.

Viviana Canosa está atravesando uno de sus momentos más complejos desde su vuelta a la televisión: luego de confirmarse que levantarán su magazine Viviana en vivo de El Trece a fines de julio, la conductora fue ridiculizada al aire por un manifestante que fue a expresarle su apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su casa.

El ida y vuelta de Viviana Canosa con un joven manifestante fue al aire de Viviana en vivo, cuando un movilero del programa se dirigió a la manifestación en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner -por su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos- y le consultó a un joven si quería dar su testimonio. "¿Quién es?", pregunta el manifestante, haciendo referencia a quién conducía el programa y desatando el momento que se hizo viral.

Tras la pregunta del manifestante, una mujer se metió en el móvil y sostuvo: "Viviana Canosa, la que tomaba lavandina en cuarentena". Luego de esta aclaración, el joven sentenció: "Ah, no, te agradezco". Mientras la situación estaba en curso las cámaras mostraron las reacciones de Canosa, quien se río de manera incómoda y se mordió los labios ante el "carpetazo" que vivió al aire.

Según publicó Laura Ubfal en su portal de noticias a partir del lunes que viene Viviana en vivo se reduce a una hora y cuarto al aire y ya no saldrá más hasta las 16.30 horas. Desde ahora, la conductora entregará el aire a las 16 horas para Mario Massaccesi con Cuestión de Peso, y luego las tardes de El Trece seguirán con el debut de Homero Pettinato con su programa de entretenimientos Reacción en cadena.

Qué dijo Canosa sobre el día que tomó dióxido de cloro en televisión

En una entrevista con El Destape Viviana Canosa rememoró el polémico día que tomó dióxido de cloro al aire y explicó qué había en verdad en esa botella: "Había agua, pero yo estaba tan enojada... No había dióxido de cloro dentro de la botella, nunca lo dije. Yo estaba mirando otra prohibición de Alberto Fernández y estaba enojada porque ya no se podía vivir. Me arrepiento de todas las cosas que no hice en la pandemia, como bajar a mi hija al jardín del edificio y tomar sol".

"Me armaron una campaña, una cama, fue todo tremendo pero igual me la re banqué, salí sobreseída y no tuve nada que ver. Te aclaro que hice eso como una reacción a una frase que decían sobre Alberto Fernández, que era como si te dijera “ahora ya no podés ni respirar, matate, tirate por el balcón, se terminó la vida”. Y yo hice eso. La botella tenía agua", añadió Viviana Canosa sobre el tenso momento. Luego del episodio de Canosa que despertó críticas, la sociedad se mostró conmocionada por la muerte de un niño en Neuquén que había ingerido dióxido de cloro.