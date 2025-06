Se supo la verdad de lo que pasó entre Viviana Canosa y Beto Casella: "En la oficina de Canal 9"

Se supo la verdad de lo que pasó entre Viviana Canosa y Beto Casella.

Luis Ventura se metió en las internas de la pelea entre Viviana Canosa y Beto Casella y contó la verdad detrás del encarnizado ida y vuelta entre las figuras. "Explotó en la oficina de Canal 9", reveló el histórico periodista de espectáculos causando sorpresa ante sus compañeros de equipo en el magazine de Karina Mazzocco.

En A la Tarde (América TV) Luis Ventura reveló cómo fue el detrás de escena de la pelea de Viviana Canosa y Beto Casella y se retrotrajo al pasado de las figuras, donde se habría originado el enfrentamiento: "El territorio era Canal 9, donde Canosa hacía sus primeros envíos televisivos con un Beto Casella que estaba desembarcando de la gráfica a la televisión, y se cruzaron en varias oportunidades..... Canosa no tenía la relevancia y la popularidad que tiene hoy".

"Guste o no guste (Canosa) siempre le puso su valor editorial a todos sus titulares. Muchas veces a un tema que estaba escrito de una manera, lo titulaba de otra manera. Y eso le generó muchos inconvenientes en el canal en el que está ahora", agregó Luis Ventura. Y sobre los comentarios del conductor de Bendita TV sostuvo: "Beto Casella siempre fue sarcástico, irónico, reflexivo y siempre mete el dedo donde te duele".

"¿Solo era competencia profesional o hubo algún tipo de tensión sexual entre ellos?", opinó una panelista de Karina Mazzocco y Ventura sostuvo: "Hoy ideológicamente no están en la misma vereda". Segundos después la periodista agregó: "Me dicen que el conflicto explotó en la oficina de Canal 9 un día que el productor de Viviana, Daniel Tobal fue a enfrentarlo a Casella, cansado de que le usaran el material del programa para hacer lo que hacían en Bendita, que era abordarlos con humor y hacer recortes. Dicen que los gritos se escuchaban desde el pasillo".

Qué dijo Beto Casella sobre Viviana Canosa y qué le respondió ella

Semanas atrás, cuando salió a la luz la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, Beto Casella había remarcado que podría haberse tratado de una estrategia de la conductora de Viviana en vivo (El Trece) para mejorar sus métricas en el canal: "No sé cómo andaba de rating Canosa. Es verdad que, hace unos años, ella sale de Los Profesionales y después tuvo una carrera errática, pero le empezó a funcionar el énfasis, le empezó a funcionar hacerse la loca.... Lo hizo para darle un giro a su carrera a ver cómo le iba y le fue bien, hay que reconocérselo. Pero Canosa dijo 'yo no me puedo permitir hacer 0.8, entonces apuesto a esto' y le salió bien".

Viviana Canosa no tardó en responderle en su programa luego de enterarse que Casella también se había sumado a los rumores sobre su despido de El Trece: "Vi un conductor pendeviejo que me desea siempre lo peor… Que se cree que hace el rating más alto del canal y hace tres puntos como nosotros”.