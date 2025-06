"Te vamos a hacer osobuco": Se escapó un asesino del penal de Ezeiza y amenazó con matar a Ventura

Se escapó un asesino del penal de Ezeiza y amenazó con matar a Ventura.

Luis Ventura fue víctima de una nueva amenaza de muerte y la conductora Karina Mazzocco leyó al aire el inquietante mensaje de un supuesto asesino que se escapó del penal de Ezeiza. El descargo del periodista de espectáculos y la investigación en curso para dar con el responsable de los actos de odio.

"Anoche recibí la octava amenaza. Más de lo mismo, el mismo tipo y con el mismo tenor", declaró Luis Ventura en A la Tarde (América TV) confirmando que nuevamente le llegaron mensajes intimidantes. Segundos después, Karina Mazzocco leyó la octava amenaza de muerte a su colega: "Rata judía seguís hablando cagadas en la tele, ¿sabés quién soy yo? El terror de los pasillos el Fuerte Apache. Me dicen 'El Caimán', hace dos meses me escapé del pena de Ezeiza con mi compa de celda, 'El Carnicero' le dicen porque con los restos de los traidores del pabellón hacíamos un terrible asado. Y vos gordo, me tenés los huevos por el piso y te vamos a hacer osobuco gordo judío".

La conductora siguió leyendo la amenaza a Luis Ventura, tras advertir que el agresor no usaba ningún signo de puntuación en el mismo: "Te cuento mi prontuario para que sepas con el pesadito que te estás metiendo: organizamos cortes de ruta, robamos blindados, organizamos fugas en las cárceles, saqueos en los supermercados, causamos incendios en la Patagonia, rompemos silo bolsas y atracamos bancos". "Le manda el currículum en cada amenaza", opinó Luis Bremer, con ironía.

Luis Ventura reveló que la amenaza fue enviada "a la noche" y contó que se abrió una investigación para dar con el culplable de las amenazas: "Juntaron la causa de la amenza con aquella aparición de la carcaza de mortero en la puerta de APTRA. Ahí sí hay una persona detenida de 53 años, con un prontuario de 14 muertes, que había sido integrante de una célula terrorista 'Sendero luminoso', peruana". "Es un espanto lo que le mandaron a Ventura", cerró Mazzocco, interpelada por el ataque al periodista de espectáculos.

