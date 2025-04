Marina Calabró anunció lo peor sobre una figura de América TV: "Lo acusan de pedófilo".

La periodista Marina Calabró hizo preocupantes declaraciones sobre Luis Ventura, actual figura de América TV, tras las cuatro amenazas de muerte que recibió el panelista y presidente de APTRA. "Nunca lo noté tan preocupado", sostuvo la hermana de la actriz Iliana Calabró.

En su columna diaria de Lape Club Social Marina Calabró habló sobre la nueva preocupación de Luis Ventura en medio de las intimaciones y amenazas de muerte. “Hablé con Ventura a la tarde, y debo decir que en treinta años que hace que conozco a Luis, nunca lo noté tan preocupado”, sostuvo Marina Calabró. “¿Fue después de la pelea con Juan Manuel Dragani?”, le preguntó Mauro Szeta. “Sí, cronológicamente sí, yo le pregunté si linkeaba las amenazas con su posición ante la denuncia de Canosa y la pelea, por supuesto que no estoy responsabilizando a Dragani sólo pongo el contexto, y él me dijo que no podía afirmar nada”, contestó la periodista.

Además, Marina Calabró hizo mención a la aberrante acusación que hicieron sobre Ventura y puntualizó: “Hay dos datos ¿Qué le dicen a Ventura en las amenazas? Lo voy a decir como él me lo dijo ‘lo acusan de pedófilo’ ¡A él! Entiendo que fueron escritas por teléfono. Pero el punto que vuelve más horrible todavía a esto es que hacen referencia directa a donde vive y algunas cuestiones relacionadas a su entorno familiar, que son exactas y no es información publicada. Lo vi preocupado y ya denunció esto”.

Días atrás Rodrigo Lussich había anunciado en Intrusos: "Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar". Luego de la introducción, Lussich reprodujo el audio de Ventura indignado ante las amenazas de muerte: "Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau... Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar".

"Alcahuete": Luis Ventura se hartó en pleno vivo y destapó una fuerte interna de América TV

Luis Ventura es uno de los conductores de televisión con más carácter a la hora de plantarse en vivo, ya sea en discusiones con otros o en monólogos ante la cámara. En esta ocasión, el periodista se mostró muy enojado por lo que se dijo del ciclo A la Tarde y reveló con detalles lo que ocurrirá con el programa.

El presentador de TV aludió a los rumores del final del ciclo de Karina Mazzocco en el canal de Daniel Vila y fue contundente en su descargo al respecto. En medio de un gran cambio en las grillas de América TV y A24, muchos especularon con que levantarían al ciclo de chimentos de las tardes de la emisora.

"No soy alcahuete, no soy pro ni contra. Soy simplemente un periodista independiente que siempre dijo lo que tenía que decir en carácter de información. En ningún momento alguien le dijo que el programa se iba a levantar o que estaba en riesgo su continuidad. Aquellos hijos de puta que hicieron correr esta versión son operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo", comentó Ventura en su descargo. Y sumó: "Aquellos hijos de puta que hicieron correr esta versión son operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo. A La Tarde hace cuatro años que está en esta pantalla. ¿Saben por qué? Cuenten los minutos de publicidad que hay en cada una de las tandas, cuenten la cantidad de PNTs (Publicidad No Tradicional) que tiene este programa".

"Lo quiero decir. ¿Saben por qué? Porque tengo huevos y me la banco. No quiero que jueguen con la fuente de laburo de mis compañeros y de este grupo que nos rompemos bien el orto desde hace mucho tiempo para estar en el lugar que estamos, simplemente eso", continuó enojado. Y cerró: "Lo quiero decir porque muchos hijos de p... hacen correr versiones que saben que no son ciertas cuando hay programas, canales y programaciones muy por debajo de la pretensión de A La Tarde".