Impacto en la televisión por el doloroso anuncio de Ventura: "A los 17 años".

Luis Ventura revivió un triste episodio de su infancia y excavó en el archivo familiar una historia de su mamá y su hermano fallecido que lo dejó quebrado en lágrimas, frente a todos sus compañeros de A la Tarde (América TV). El dolor del periodista y la sorpresa de sus compañeros de equipo ante su relato.

Al aire de A la Tarde, magazine de Karina Mazzocco en América TV, el periodista de espectáculos se quebró al abrir su corazón y revelar una intimidad: "Me voy a poner a llorar. Mi vieja siendo muy pequeña laburaba en un campo. Ella le llevaba mate cocido con 6, 7 años a la peonada. Y mi vieja, a los 17 años, queda embarazada de un hijo de puta que se borró".

"Mi vieja se lo bancó a mi hermano. Hizo la vida que pudo y un buen día se enamora de mi padre, era otra cultura y no estaba bueno para aquella sociedad decir que una mujer era madre soltera y mi viejo aceptó su decisión de no blanquear el hijo. Y el hijo pasó a ser su hermano y para mí era mi tío", agregó Ventura.

Acto seguido, Luis Ventura contó cómo fue el día que confrontó a su hermano ante la noticia que modificó a la familia para siempre: "Un día, nunca me voy a olvidar, mi hermano tenía un boliche en la zona de la Mataderos y me pidió un favor que se lo promocionara porque ya estaba en los medios. Cuando entro y estaba en la oficina peleándose porque no le habían entregado la bebida, que esto, lo otro, entonces le digo: 'tío' y el Negro me escucha y me dice 'No me digas más tío, yo soy tu hermano".

Carlos Alberto Luna, hermano de Luis Ventura, murió en el 2022 a los 82 años. “No me importó si mi papá tenía propiedades, plata, es más, nunca nos reclamamos un mango, nunca nada. Siempre fue el hermano de cabecera de todos los Ventura. Él era Luna y con mucho orgullo lo llevo. Ese era mi hermano y lo llevo acá (señalándose el corazón)", cerró.

El desgarrador relato de Luis Ventura sobre la salud de su hijo

Luis Ventura es uno de los periodistas más destacados de la televisión argentina con una larga trayectoria en diferentes programas de entretenimiento. En los últimos días, el famoso vive un momento complicado desde que su hijo Antonito, a quien tuvo con Fabiana Luizzi, está internado en una clínica de Palermo después de varias crisis que generaron preocupación.

El periodista se mostró angustiado y contó en A la Tarde lo que le pasó a su hijo: "Está pasando lo que pasa desde que nació. Un niño que nació de manera prematura desde seis meses y medios, un niño que estaba en una incubadora, un niño que pesaba 700 gramos. Un niño que tuvo su complejidad a partir de su nacimiento".

"Es confuso, porque son palabras, vos tenés que hablar de procederes, porque te dicen que es una rama del autismo, te dicen que tuvo infartos en uno de los hemisferios del cerebro y que le dejaron heridas que van cicatrizando y en la cicatrización, va recuperando funciones. Yo tengo un hijo que a los 10 años, todavía no habla. Emite sonidos. Se hace entender. Se hace entender cuando está feliz, se hace entender cuando está enojado, cuando tiene hambre, se hace entender cuando quiere hacer pis", expresó con angustia Luis Ventura.

Luego, el periodista relató cómo es su día a día con su hijo más chico: "Hay que saber hablar ese lenguaje, porque si vos no lo interpretás, te comés que tiene un episodio y es un enojo porque no le diste de comer lo que él quería. Un episodio es un estallido que puede ser un enojo porque tiene hambre, como puede ser realmente una explosión de dolor, porque le está pasando algo que los mayores que estamos cerca no interpretamos qué le duele". Asimismo, Luis Ventura resaltó el rol de Fabiana Liuzzi: "Es una madraza que está las 24 horas, todo el tiempo".