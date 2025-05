Importante automotriz suspenderá trabajadores.

Las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei provocaron una crisis económica que golpeó fuertemente a la industria nacional y una importante fábrica automotriz anunció la suspensión de trabajadores.

La compañía además frenará la producción en dos oportunidades este mes y lo volverá a hacer en junio. El principal motivo de estas medidas y de la reducción del personal es la caída de los ingresos de la firma.

Se trata de la automotriz General Motors que anunció suspensiones en su planta de General Alvear, durante todos los viernes de mayo. "Con motivo de adecuar el volumen de exportación a Brasil, realizará una suspensión de su producción los viernes de mayo, además de los días 28 y 29 de este mes inclusive", expresaron desde la firma en un comunicado.

Las exportaciones representan la mitad de la producción de la industria automotriz argentina y en abril, cayeron 6,8 por ciento. En cuatro meses de 2025, el retroceso fue de 2,9 por ciento. Por este motivo, entre el 25 de marzo y el 14 de abril frenó su producción.

Cabe señalar que la empresa redujo a la mitad el plantel de la planta de Santa Fe a través de 260 retiros voluntarios y 49 despidos en los primeros meses del año. Algo similar ocurrió un año atrás con 200 desvinculaciones.

Despidos en un histórico hotel en medio de la crisis que generó el gobierno de Milei

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, un grupo de trabajadores de un histórico hotel fueron despedidos y apuntaron directamente al presidente por esta decisión. Por este motivo, los empleados y el sindicato realizaron un corte de ruta para reclamar por esta medida y pedir la reincorporación de los compañeros y para visibilizar la preocupante situación del sector.

Se trata de cinco despidos de trabajadores de la Unidad Turística Embalse Río Tercero (UTE) por lo cual los empleados y la seccional zonal de ATE llevaron adelante un corte en la Ruta provincial 5. Este no es el primer caso, ya que en el lugar cumplen funciones trabajadores que dependen del estado nacional, el cual ya despidió a 39 trabajadores.

Por este motivo apuntan directamente contra Javier Milei acusando una política de vaciamiento y cierre de la UTE. "No hay ningún sector privado que vaya invertir en los hoteles", expresaron desde el sector de los trabajadores al medio Prensa Obrera. En esa línea, pusieron el foco en el fuerte golpe al "turismo social" que significa el cierre del hotel y las medidas implementadas por el gobierno libertario. Además, desde ATE no descartaron realizar una ocupación del lugar si no se llega a un acuerdo que respete los puestos de trabajo.