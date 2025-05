Ushuaia declaró persona no grata a Javier Milei. Si bien fue por sus desafortunados dichos sobre Malvinas, en la ciudad fueguina hace tiempo que no genera simpatía el anarco-capitalista. La desregulación del comercio exterior y el atraso cambiario acorralan la industria electrónica, un sector clave –intensivo en mano de obra calificada- que no logra despegar completamente. Como en tantos otros sectores, el tiro de gracia lo dio el gobierno de La Libertad Avanza. Este martes se anunció la eliminación total de los aranceles de importación para celulares, en un proceso que tendrá dos tramos. La justificación -cuya falacia fue demostrada con la apertura en alimentos- es bajar la inflación.