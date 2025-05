Por más trabajo: Formosa impulsa la internacionalización de PyMEs con nuevo programa de formación

El Ministerio de Economía de la provincia de Formosa, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentó el Programa de Capacitación para la Internacionalización de Empresas Locales, una iniciativa destinada a potenciar a las PyMEs formoseñas y acompañarlas en su proyección hacia mercados internacionales.

El programa está orientado a brindar herramientas técnicas, asesoramiento personalizado y oportunidades de formación en comercio exterior. Entre sus principales componentes se destacan la evaluación del potencial exportador de cada empresa, el diseño de planes de marketing internacional y el acceso a información estratégica de mercados, además de espacios de vinculación con actores clave del sector.

Durante la edición 2024, dos empresas locales fueron acompañadas de manera integral. La firma Avedis S.A., radicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa desde 2020, produce gases puros y mezclas especiales para usos industriales y medicinales. Su representante, Facundo Lavieri, valoró el análisis de mercado realizado en el marco del programa, que les permitió identificar a Paraguay como destino prioritario de exportación, destacando su cercanía geográfica y compatibilidad comercial.

Por su parte, la empresa Canavesio S.A., reconocida por su producción de hormigón elaborado, comenzó a diversificar su actividad en el rubro metalúrgico con la fabricación de chapas conformadas. Su titular, Oscar Canavesio, subrayó que el programa les brindó herramientas para repensar su modelo de negocio con una mirada exportadora y competitiva.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que esta propuesta se consolida como una política pública que refuerza el compromiso del Gobierno Provincial con la expansión y modernización del entramado productivo local. Con planificación, asistencia técnica y capacitación, Formosa busca que sus empresas puedan posicionarse en nuevos mercados y generar mayor valor agregado desde el territorio.

Cómo afecta el ajuste de Milei al trabajo

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, analizó la situación económica actual del país y advirtió sobre los efectos negativos que está provocando el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Además, aseguró que, en Formosa, el pago del medio aguinaldo de julio está plenamente garantizado gracias a la buena administración provincial.

En diálogo con el portal Agenfor, el funcionario sostuvo que “el presidente (Javier Milei), por lo general, señala indicadores que no sabemos de dónde saca, números que no sabemos de dónde provienen; él hace política con eso”. Y agregó: “La realidad es que la economía argentina está mal, el consumo está por el piso, el empleo está por el piso, no se reactiva, y hay medidas inexplicables”.

Ibáñez cuestionó que, mientras cierran fábricas nacionales y crece la desocupación, se permita el ingreso de “máquinas viejas, camiones viejos, chatarra del mundo sin pagar impuestos”. Asimismo, criticó la apertura indiscriminada de las importaciones de textiles y calzado: “No va a quedar una fábrica argentina. Escuchen a las pymes, escuchen a las cámaras empresariales”.

“El plan económico nacional elimina la producción, afecta al campo que es uno de los motores de la economía, y desactiva todo el entramado industrial”, analizó el ministro, remarcando que resulta “muy difícil entender los números que presenta el Presidente”.