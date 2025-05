El Gobierno bombardea la industria electrónica local con apertura importadora

Ushuaia declaró persona no grata a Javier Milei. Si bien fue por sus desafortunados dichos sobre Malvinas, en la ciudad fueguina hace tiempo que no genera simpatía el anarco-capitalista. La desregulación del comercio exterior y el atraso cambiario acorralan la industria electrónica, un sector clave –intensivo en mano de obra calificada- que no logra despegar completamente. Como en tantos otros sectores, el tiro de gracia lo dio el gobierno de La Libertad Avanza. Este martes se anunció la eliminación total de los aranceles de importación para celulares, en un proceso que tendrá dos tramos. La justificación -cuya falacia fue demostrada con la apertura en alimentos- es bajar la inflación.

El propio ministro de Economía Luis Caputo reconoció que hay empresas que compran productos textiles (cuyo ingreso también fue abierto) “a 4,5 dólares en el exterior y lo venden a 50 dólares” en shoppings locales. A esto se suma el daño en el entramado manufacturero y el empleo. “Nos preocupa el impacto social y laboral que pudiera derivarse de las nuevas condiciones. El impacto real en el negocio todavía no se sabe, hay que esperar que se publique también en el Boletín”, detalló a El Destape fuentes institucionales del Grupo Mirgor. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) alertan por la supervivencia de la industria pero opinaron ante este medio que "van en la dirección correcta".

El recorte

La medida implica que reducirán las cargas internas que pagan los teléfonos, los televisores y los aires acondicionados importados, como así también las tasas sobre esos productos que tienen origen en Tierra del Fuego. De acuerdo con la documentación que difundió la Secretaría de Comercio, se eliminarán los aranceles de importación de los teléfonos celulares, que hasta ahora tributaban 16 por ciento. El arancel se reducirá a la mitad (8 por ciento) a partir de la publicación del Decreto y el 8 por ciento restante se eliminará el 15 de enero de 2026.

Se reducirán también los impuestos internos de 19 a 9,5 por ciento a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, mientras que a los producidos en Tierra del Fuego se les bajará del 9,5 al 0 por ciento. Además, los aranceles de las consolas de juego bajarán del 35 al 20 a partir de la publicación del decreto.

Según aseguran desde el Gobierno, la medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia. Estiman que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30 por ciento. Esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego.

En la documentación oficial comparan precios en dólares de productos de alta, aduciendo que es solo un tema impositivo y nada tiene que ver con al atraso cambiario y la baja competitividad argentina.

La isla perdida

La industria electrónica en Tierra del Fuego factura, según las últimas estadísticas de la cámara del sector, 2.911 millones de dólares. Hasta ahora el 96 por ciento de los celulares, acondicionadores de aire y microondas que se comercializan en Argentina, son de producción nacional. El sector genera 9.070 empleos directos y 7.800 indirectos.

“Con respecto a las medidas recientemente anunciadas, estamos aguardando el detalle de las mismas para evaluar su impacto en el negocio. No obstante, el Grupo ha mantenido siempre una constante actitud de competitividad y productividad en todos sus negocios. Desde hace 10 años el Grupo trabaja en su diversificación productiva y territorial a nivel nacional e internacional a fin de adaptarse a diferentes escenarios”, señalaron a este medio desde Mirgor, la compañía de la familia Caputo que será la encargada de construir una nueva terminal para cruceros y catamaranes en el puerto de la capital.

El sector recibió palo y zanahoria. "La reducción de los impuestos internos va en la dirección correcta porque se trata de una reducción del costo argentino que impacta sobre el valor final de los productos. Sin embargo, la baja de aranceles genera preocupación en el sector porque puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la Isla", opinaron ante este El Destape fuentes de AFARTE.

En 2021, el gobierno de Alberto Fernández prorrogó por decreto el régimen hasta 2038, pero exigió más a las empresas al establecer la obligación de que aporten el 15 por ciento del IVA exento, de modo de financiar el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva provincial. Milei en el proyecto de Presupuesto de este año había mantenido el financiamiento, pero la apertura del ingreso de importados será devastador para una industria que abastece nueve de cada diez artículos electrónicos que se consumen en el país.

El norte de la provincia resultó más afectado que Ushuaia dado que decayó de manera importante la producción. Un 35 por ciento de la economía fueguina depende de la industria promocionada, un 35 por ciento depende del turismo y el comercio, un 15 por ciento de hidrocarburos y un 15 por ciento del sector público.

La mitad de la economía de Río Grande depende de la industria promocionada por la ley 19.640 y el año pasado la producción se contrajo a la mitad. En Ushuaia la crisis se vio morigerada por el impulso económico que genera la actividad turística. De todos modos, producto del contexto nacional el 50 por ciento de la población fueguina se ve sumida en la pobreza.