En el cierre de Adorni, Milei fustigó al PRO: "Cuarto lugar"

El presidente Javier Milei encabezó el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2025 a legisladores porteños. El Jefe de Estado apuntó contra el PRO, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y afirmó que el partido de los Macri saldrá "cuarto".

"No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencia de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar", afirmó Milei en el acto de cierre de la candidatura a legislador porteño de LLA, el vocero Presidencial, Manuel Adorni, en parque Mitre.

Rodeado de su gabinete, Milei recordó que el PRO, desde "2015 al 2019 tuvieron la Nación, la Ciudad y la Provincia y nada hicieron para terminar con la inseguridad" y agregó: "Lo hicimos nosotros, con determinación y coraje". Esto, en un elogio a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

"El mismo protocolo que Macri, (el ex jefe de gobierno porteño y actual candidato a legisladotr Horacio) Rodríguez Larreta y (el ex jefe de gabinete) Marcos Peña no se animaron a aplicar, hoy acabó con los piquetes en la Argentina", lanzó.

También se acordó del asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, "esa basura humana que trabaja para (el jefe de Gobierno porteño) Jorge Macri", al que acusó de llevar adelante en 2023 "la campaña más sucia" y "ahora la repite".

LLA, de Javier y Karina Milei, y el PRO, de Mauricio y Jorge Macri decidieron nacionalizar la campaña a la legislatura porteña. Los violetas esperan ganarle a los amarillos en su kilómetro cero. El resultado final, definirá la relación entre el oficialismo y su principal aliado.

Por otra parte, convocó a la militancia presente "para que clavemos la tapa en el cajón del kirchnerismo", que "está representado por Sanvaca (Sic.), porque es una vaca que vivió siempre del Estado", esto, en alusión al candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, favorito en las encuestas.

"En la elección de este domingo, tenemos que elegir si queremos elegir el cambio de la libertad y la prosperidad, o volver al partido del Estado, que hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros", planteó Milei, que aseguró que su gestión sacó "diez millones de seres humanos de la pobreza", que bajó una inflación que, "si la midieramos en dólares, ya estamos en deflación"; y que fue "20 veces más reformista" que el gobierno de Carlos Menem. "Lo cual nos hace el mejor gobierno de la historia", lanzó.

"Les pido que apoyen a Manuel, porque Adorni es Milei", dijo el Presidente, respaldando a su vocero y candidato. Este, que antecedió al líder de LLA en el estrado, remarcó que "el modelo" del Jefe de Estado "tiene que llegar a la Ciudad y a todo el país".

Previo a Adorni, hizo uso de la palabra la secretaria General de la Presidencia y titular del partido LLA, Karina Milei. "Cada vez que nos reunimos, me emociona de ver la cantidad de gente que sigue las ideas libertad", dijo, en un breve y trabado discurso ante la militancia, donde estuvo acompañada también por la armadora del mileismo en la Ciudad, Pilar Ramírez.

Como en las campañas a diputado nacional y a presidente, Javier Milei llegó al escenario principal cruzando por entre medio de la gente, con Panic Show de La Renga de fondo. Los canales de televisión presentes pudieron registrar a militantes quejandose de que les habían prometido dinero por su asistencia y les quisieron dar menos.