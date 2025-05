En Casa Rosada comparan a Milei con Kirchner y dicen que "Macri es el Duhalde de 2005"

Javier Milei ve la historia en Argentina y cree que llegó el momento de "matar" a su padrino político: Mauricio Macri. En Casa Rosada lo comparan con los movimientos maquiavélicos que hizo Néstor Kirchner y afirmaron ante El Destape: "Macri es el Duhalde de 2005".

Ese año, Kirchner terminó de despegarse de la figura política que lo respaldó y lo apoyó para que ocupe su lugar en el sillón de Rivadavia en 2003. Lo desafió en las elecciones legislativas y enfrentó a Hilda "Chiche" Duhalde en Provincia de Buenos Aires. Puso como candidata a Cristina Kirchner. ¿El resultado? Triunfo de CFK y final de la relación entre ambas parejas.

En el entorno de Milei grafican ante El Destape sobre la interna con el macrismo: "Macri tiene el estrés típico de un tipo no que va a perder una elección sino la de un tipo que está en su fin de ciclo. Es el Duhalde de 2005. Y Milei es Néstor".

La relación entre ambos está quebrada. No hay más milanesas. En las últimas horas hubo tensión altísima. Milei necesita despegarse de Macri y arrancar un proyecto propio lejos del expresidente y asegurarse la gobernabilidad de los próximos dos años sin el macrismo. Con parte del PRO pero sin Macri.

Las negociaciones para terminar de armar la alianza en PBA se postergaron hasta después de las elecciones en CABA. Va a seguir su curso y todo parece ir sobre rieles. Pero por ahora hay silencio en ambos campamentos. De hecho se suspendió una reunión entre Cristian Ritondo y el armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, que se iba a hacer esta semana.

"Se queda sin nada Macri. Por eso está así. El sistema entendió que es el fin del PRO. Y nosotros jugamos el ancho de espadas y vamos a todo o nada", expresaron ante El Destape en el entorno de Manuel Adorni.

La Libertad Avanza necesita ganarle al PRO en CABA para plantarse en todo lo que viene. "Estas elecciones son las PASO en una general. Que nosotros quedemos 2 puntos abajo de Leandro Santoro no nos cambia nada. Firmamos lo que sea para que Lospennato termine con 11 puntos o menos".

En el Gobierno están muy calientes con la campaña PRO. "Con Ficha Limpia nos tiraron con la peor que tenían e igual no les funcionó. Tenemos medido que ese tema nos pegó pero no nos perjudicó en votos. Los de Macri son manotazos de ahogado. No vamos a entrar en ese juego", aseveraron en Balcarce 50. El domingo, Milei se juega parte de su futuro.