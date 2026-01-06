Avanza la “Supergripe” H3N2 en la Argentina: preocupación por su rápido contagio y su pronta aparición en el país

Avanza la “Supergripe” H3N2 en la Argentina: preocupación por su rápido contagio

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud informó que el Instituto Malbrán detectó 18 casos de gripe A (H3N2), entre el 18 de diciembre y el 4 de enero. Lo preocupante es que 9 de ellos corresponden al subclado K, una variante que los especialistas consideran más riesgosa por su “alta transmisibilidad”. El hallazgo refuerza la hipótesis de circulación comunitaria temprana.

En este marco, otro dato que genera inquietud es que la mayoría de los pacientes no había viajado al exterior, lo que sugiere que el virus ya circula en la comunidad local. Este comportamiento anticipa la temporada habitual de gripe y obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica: de los 18 casos estudiados, 14 personas no habían sido vacunadas. Con respecto a la distribución por género, “el 61% de los casos de secuenciación de influenza son hombres, y del subclado K, 6 son hombres y 3 mujeres”, detalló el documento.

Qué es el subclado K de H3N2: la supergripe

El subclado K de H3N2 ya fue detectado en otros países y está catalogado como una variante de vigilancia prioritaria. Su expansión recuerda la dinámica de la pandemia de H1N1 en 2009, aunque por ahora los casos son limitados. Sin embargo, los especialistas advierten que H3N2 suele provocar síntomas más intensos, lo que explica el término “supergripe” utilizado en medios.

La "súpergripe K", como se la empezó a conocer en todo el mundo, está provocando estragos en distintas regiones del mundo con brotes altos en Europa, Asia y Norteamérica en las últimas semanas. El nivel de temor en varios de estos países llevó a la activación inmediata de protocolos de salud, como en Gran Bretaña, además de imponerse el uso obligatorio del barbijo, como en los tiempos más crudos de la pandemia en 2020.

Avanza la “Supergripe” H3N2 en la Argentina: preocupación por su rápido contagio

Argentina es el tercer país de América Latina en registrar casos de este virus, después de México y Chile. En las últimas horas, también se sumaron Perú -informó dos casos en menores de edad de influenza A H3N2 subclado K- y Bolivia -donde dispusieron una alerta epidemiológica por la subida de contagios-.

Avanza la “Supergripe” H3N2 en la Argentina: preocupación por su rápido contagio

"No hay que abrumar a la gente porque esto no va a ser el Covid. Lo que sí, esta variante aumenta la transmisibilidad, con lo cual es más fácil contagiarse. Ese es el punto clave, pero no la gravedad", declaró Eduardo López del departamento de Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez sobre el tema al ser consultado por Radio Mitre. Respecto a la vacuna contra el virus, el infectólogo destacó que "hay que aplicar la vacunación para el mes de marzo, lo más rápido posible".

Recomendaciones ante el avance de la supergripe

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina reiteró las medidas preventivas generales:

• Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.

• Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

• Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

• Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

• Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

• Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

• Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).Personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza:

● Mantener las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso.

● En caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

● Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento del cuadro clínico, y personas pertenecientes a grupos con mayor riesgo de complicaciones.