Desde la TVP hablaron de los rumores de pago a La China Suárez.

La China Suárez dio una entrevista al periodista Gustavo Méndez en el programa La Pasión, de la TV Pública, tras meses de no dar declaraciones a nivel público. Después de este suceso, se especuló con un supuesto pago por parte del canal de televisión del Estado a la famosa actriz por su reportaje y desde la emisora llevaron claridad al respecto.

La protagonista de tiras como Casi Ángeles y Argentina Tierra de Amor y Venganza habló de su vida personal y profesional en la entrevista, que tuvo varios recortes virales en redes sociales. En alusión a los rumores de pago, desde el canal dijeron: "La TVP desmiente de manera enfática, por falsos e infundados, los rumores que circularon sobre un pago para que la actriz y cantante concediera una entrevista al periodista Gustavo Méndez, para el programa La Pasión".

"No forma parte de nuestras prácticas profesionales cobrar ni pagar por el espacio a ningún invitado, ya que, consideramos que esta práctica está reñida con la ética periodística. La entrevista en cuestión fue acordada de manera transparente, conforme criterios de oportunidad y disposición de la invitada", agregaron desde el canal estatal. Esto ocurrió después de que el periodista Nacho Rodríguez dijera en Radio 10 que la actriz habría cobrado 17 millones de pesos por su entrevista.

Qué dijo La China Suárez en la entrevista

Entre otros temas, Suárez se refirió a la maternidad en su descargo y relató: "Por ahora estoy bien, somo muchos. No descarto tener más hijos, pero tres es mucho y me gusta dedicarles tiempo, estar atenta. Mi gran pasión es ser mamá. Me gusta que haya niños en la casa, soy una madre muy relajada. Cuando mis hijos se van con los padres, la casa queda vacía y me aburro, se siente".

La China Suárez.

En alusión a su vínculo con Mauro Icardi, contó: "Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca me pasó de tener todo en una persona. El compañerismo de querer hacer todo con la otra persona... Todo es mejor si está él. Nos reímos, es un vínculo super sano... Son muchas coincidencias que nunca me habían pasado, entonces envejecería al lado de él".

La China Suárez, sobre la crianza de sus hijos

"Me crie con padres separados y para mí nunca fue un trauma gracias a ellos, mi madre nunca me habló mal de mi padre ni mi padre de mi madre, y eso es lo que hago con mis hijos. Es fundamental para mí, los temas de adultos son de adultos. No es fácil ponerse de acuerdo en temas de crianza, pero lo importante es ser compañero. Yo te banco y vos después me bancas. Por eso no me da miedo ni ansiedad viajar sin mis hijos", comentó la actriz de cine y televisión en diálogo con el mencionado medio argentino.