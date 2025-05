La China Suárez rompió el silencio.

La China Suárez vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por un nuevo proyecto artístico, sino por un adelanto que generó un fuerte impacto en redes sociales. En medio del escándalo mediático que aún la vincula con Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz sorprendió al protagonizar una entrevista íntima y sin filtros con el periodista Gustavo Méndez, en la que rompe el silencio y deja entrever su costado más vulnerable.

En el breve video promocional, que adelanta lo que se verá completo este lunes a las 21:00 en el canal de YouTube de la TV Pública, se puede ver a la China emocionada hasta las lágrimas mientras habla de temas personales, como la maternidad, sus pasiones y, especialmente, su vínculo con Mauro Icardi. Esta aparición pública en un tono tan sincero marca un quiebre en su habitual hermetismo mediático, y abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre su rol en el conflicto que acaparó titulares durante meses.

Las redes no tardaron en reaccionar. Usuarios y fanáticos comentaron el video, algunos conmovidos por verla tan abierta, otros con curiosidad por lo que finalmente revelará sobre la relación que mantiene o mantuvo con el futbolista del Galatasaray, ex pareja de Wanda Nara.

Arde la música por la denuncia menos pensada de una cantante a La China Suárez: "Me preocupa"

Una de las cantantes reconocidas dentro del ambiente de la música tropical disparó contra Eugenia "La China" Suárez. A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista se encargó de develar una serie de detalles que pusieron contra las cuerdas a la actriz y cantante que viene de atravesar una polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

En las últimas horas, salió a la luz la declaración menos pensada contra "La China" Suárez por parte de una reconocida artista dentro del ambiente de la música tropical. Se trata de Melina Brizuela, la excantante de Agapornis, la icónica banda de cumbia pop que fue furor entre los años 2010 y 2014.

El enojo de Melina Lezcano con la China Suárez.

"Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, quién fue primero, hace cuánto que están. A mí solo me preocupa una cosa: la cantidad de perros y gatos que se han comprado esta gente a lo largo de los años", lanzó en primera instancia. "'La China', que tiene un montón de perros. A mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están... ¿Qué hacen con todos esos animales?", se preguntó dejando entrever que hubo una irresponsabilidad por parte de la ex Casi Ángeles. Cabe resaltar que la cantante es además proteccionista de animales, por lo que aprovechó para dar a conocer un interrogante en torno a esta situación.

"Iban viajando de acá para allá, muestran al salchicha que se compran, al pomeranian, al chihuaha, pero después dejan de aparecer cuando dejaron de ser tiernos ¿Y esos animales quién los tiene? ¿Quedarán también en todo este quilombo metidos? Habría que preguntarles ¿no?", concluyó Melina. El video acumula miles de reproducciones y se viralizó en las redes sociales.