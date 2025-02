Arde la música por la denuncia menos pensada de una cantante a La China Suárez: "Me preocupa"

El relato que expone a La China Suárez y sorprendió a todos.

Una de las cantantes reconocidas dentro del ambiente de la música tropical disparó contra Eugenia "La China" Suárez. A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista se encargó de develar una serie de detalles que pusieron contra las cuerdas a la actriz y cantante que viene de atravesar una polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

En las últimas horas, salió a la luz la declaración menos pensada contra "La China" Suárez por parte de una reconocida artista dentro del ambiente de la música tropical. Se trata de Melina Brizuela, la excantante de Agapornis, la icónica banda de cumbia pop que fue furor entre los años 2010 y 2014.

La China Suárez atravesó un doloroso momento en septiembre de 2024 cuando falleció uno de sus perros.

"Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, quién fue primero, hace cuánto que están. A mí solo me preocupa una cosa: la cantidad de perros y gatos que se han comprado esta gente a lo largo de los años", lanzó en primera instancia. "'La China', que tiene un montón de perros. A mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están... ¿Qué hacen con todos esos animales?", se preguntó dejando entrever que hubo una irresponsabilidad por parte de la ex Casi Ángeles. Cabe resaltar que la cantante es además proteccionista de animales, por lo que aprovechó para dar a conocer un interrogante en torno a esta situación.

"Iban viajando de acá para allá, muestran al salchicha que se compran, al pomeranian, al chihuaha, pero después dejan de aparecer cuando dejaron de ser tiernos ¿Y esos animales quién los tiene? ¿Quedarán también en todo este quilombo metidos? Habría que preguntarles ¿no?", concluyó Melina. El video acumula miles de reproducciones y se viralizó en las redes sociales.

Melina Brizuela se abocó a la tarea de proteccionista de animales.

Giro inesperado en el cuarteto por la revelación de Nelson Aguirre de La K'onga: "Ella dijo que no"

La K'onga es una de las bandas furor del cuarteto en Argentina cuya vorágine de actividades viene siendo intensa con recitales y lanzamientos de canciones. En las últimas horas, el grupo estuvo en el centro de la escena de la música por la confesión de Nelson Aguirre, uno de los fundadores. "Todo pasa por algo", lanzó en lo que fue un testimonio que causó múltiples reacciones en el ambiente tropical.

Durante la temporada de verano, muchos artistas se presentan en distintos festivales que se realizan a lo largo de todo el país. En el caso de La K'onga, estuvo en el Festival de Peñas de Villa María y forma parte de la Fiesta de la Manzana y la Fiesta del Lago. Independientemente de su agenda, el grupo viene de causar furor en su público tras la entrevista brindada por Nelson Aguirre, uno de los fundadores junto a Pablo Tamagnini y Diego Granadé.

Todo comenzó cuando la cantante Euge Quevedo brindó declaraciones a Cadena 3 luego de su show en el Festival de Peñas y habló sobre lo que podría haber sido su futuro en la música años atrás. "Cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, Nelson me invitó para formar parte de La K'onga en su momento, y bueno, sino hubiese sido con La Banda de Carlitos, hubiese sido con La K'onga, pero el destino era por acá en el cuarteto", reveló de manera sorpresiva.

Tras su testimonio, Cadena 3 entrevistó a Nelson Aguirre de La K'onga para que amplíe más sobre este tema. "Ella dijo que no, pero bueno, todo pasa por algo. Hoy en día nos encontramos ambos trabajando mucho por su lado y tenía que ser así el destino", expresó el cantante acerca del vínculo menos pensado con Euge Quevedo, quien atraviesa un buen momento artístico.