Salió a la luz el secreto que guardó Daniel Agostini por 26 años en la cumbia: "Yo sabía"

La revelación de Daniel Agostini 26 años después que sorprendió a la música tropical.

Daniel Agostini es una de las icónicas figuras de la música tropical y en este 2025, se encuentra con una intensa seguidilla de shows. El cantante de cumbia viene de brindar una entrevista en la que repasó su extensa trayectoria y develó un inesperado secreto que tuvo guardado durante 26 años. "Desde siempre me están boludeando con esto", lanzó.

En la jornada del miércoles 19 de febrero, Daniel Agostini visitó La Noche Perfecta, el late night show que conduce Sebastián Wainraich por El Trece. El artista recordó su etapa con más popularidad, que fue a principios de los 2000, donde hubo un hecho que marcó un precedente en su carrera.

Es que Agostini mencionó la promoción de las sábanas donde "hizo el amor" en el año 1999 en una de las ediciones de la famosa Revista Tropical. "Esto me costó... ¿Qué decir? Toda la vida... Desde siempre me están boludeando con esto", expresó el cantante en primera instancia sobre lo que le generó esta situación hasta la actualidad.

"¿No te avisaron antes de que iban a hacer eso?", indagó Wainraich. "Claro, yo sabía. Conscientemente les dije 'sí, hace, total es un gancho'", mencionó Agostini antes de realizar la confesión menos pensada. "No son las sábanas reales, chicos...", soltó en lo que fue un testimonio que desató una ola de reacciones en pleno vivo. Cabe resaltar que Rosa Hoyos, la ganadora del sorteo, brindó una entrevista tiempo atrás y dijo: "En la revista venía para completar y participar, y cuando mis hijas me dijeron 'mami saliste sorteada' no lo podíamos creer. Así como me la dio la habré usado dos veces. La tengo intacta".

Daniel Agostini continúa con sus compromisos artísticos en el ambiente de la música tropical.

La fuerte denuncia que enfrenta Daniel Agostini: "Dicen que les paga"

Daniel Agostini es uno de los pioneros de la cumbia en el país y con una larga trayectoria en los escenarios. El músico, que también tuvo una fuerte pelea mediática y legal con Nazarena Vélez, su expareja y con quien tuvo a su hijo Gonzalo, ahora atraviesa un difícil momento. Según contaron en LAM, el artista estuvo en una complicada situación laboral con sus compañeros de trabajo en agosto de 2024.

El cantante y sus músicos tienen una tensa relación por los desacuerdos económicos laborales. En LAM revelaron que sus compañeros lo acusaron de malos tratos y problemas económicos en cada evento al que asisten a tocar. Según contó Fernanda Iglesias en el programa que conduce Ángel de Brito, los músicos denunciaron ante la televisión, pero no se animaron a dar la cara por miedo.

"Reclamos laborales y lo que yo hablé con los que los denuncian no quisieron dar la cara por miedo", comentó la panelista en el programa. "Sus músicos reclaman que no le pagan. Agostini les paga 8 mil pesos por show", agregó. En ese sentido, resaltaron que el músico tiene 6 denuncias, y una de ellas es del chofer, a quien no lo tenían en blanco. "Es bastante mal llevado con la gente con la que trabaja. Uno de sus músicos se fue a trabajar con su enemigo Tapari", cerró la periodista sobre el duro momento laboral que enfrenta Agostini y sus músicos.