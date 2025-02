"Lo cuenta Cacho": el inesperado relato de Marcos Camino de Los Palmeras que la cumbia no esperaba

Qué expuso Marcos Camino en pleno vivo por América TV.

Los Palmeras es de las bandas más influyentes de la música tropical en Argentina y en este arranque del 2025, estuvieron atravesados por distintas situaciones tensas que sorprendieron al ambiente de la cumbia, como lo fue el ACV que sufrió Cacho Deicas y la pelea entre la familia del cantante y Marcos Camino, su socio fundador. En este marco, el grupo se presentó en un programa de América TV y Camino lanzó una revelación que nadie esperaba en pleno vivo.

El programa Pasó en América, conducido por Augusto "Tartu" Tartúfoli y Sabrina Rojas, tuvo la presencia de Los Palmeras en la emisión del miércoles 12 de febrero por América TV. La banda tocó varias de sus canciones más conocidas y también tuvieron un diálogo con el conductor, quien en un ping pong de preguntas y respuestas, le hizo una pregunta que desató una ola de reacciones.

"¿Es verdad que a ustedes los contrató para tocar toda la noche el mismo tema?", indagó López. Marcos Camino respondió que sí y profundizó respecto a esta anécdota. "Esto siempre lo cuenta Cacho. En Sauce, provincia de Corrientes, nos contrataron en una fiesta de egresados. Estábamos en un asado, viene un señor que era el encargado de todo y nos dice 'nosotros sabemos que ustedes tienen muchos éxitos, pero hoy los contratamos solamente para que canten La Suavecita", reveló el músico de 72 años.

"No solamente nos ha pasado a nosotros, varios artistas lo han pasado. Lo gracioso fue que tocamos 45 minutos este tema y cuando los despedimos los chicos decían 'otra, otra'", acotó Camino en lo que fue una historia que pocas personas sabían y despertó risas en el estudio. Cabe resaltar que Los Palmeras estuvieron en el ciclo de América TV con la presencia de Pablo López, el reemplazo temporal de Cacho Deicas, quien todavía no se incorporó al grupo.

Los Palmeras se presentaron en Pasó en América.

Cacho Deicas rompió el silencio y confirmó lo que muchos pensaban de Los Palmeras: "Lo sabemos"

Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera artística. Mientras se recupera de un grave ACV y enfrenta un escándalo que pone en peligro el futuro del grupo musical, el artista rompió el silencio y se manifestó en redes sociales con un impactante video.

A través de su cuenta de Instagram y en medio de los escándalos por una fuerte interna en el grupo Los Palmeras, el cantante Cacho Deicas le envió un saludo a quienes se acordaron de su cumpleaños y le mandaron mensajes de afecto: "Hola queridos amigos. Quiero agradecerles por este medio todos los saludos y todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos así que aprovecho la oportunidad para saludarles y agradecerles lo que hicieron por mí. Abrazo grande".

Este mensaje de Cacho Deicas se da en medio de una feroz interna entre Los Palmeras que habría originado Marcos Camino en declaraciones al programa Secretos Verdaderos (América TV): "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten". Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.