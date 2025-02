Chau Marina Calabró: la rotunda decisión de América TV en medio de la crisis de Milei.

Marina Calabró se despidió de América TV tras un período de reemplazo a Mariana Fabbiani y lanzó un inesperado anuncio al aire. Las palabras de la periodista en su última salida al aire en DDM.

En los últimos minutos de DDM, de la emisión de este viernes 7 de febrero, Marina Calabró anunció: "Me estoy despidiendo. Quiero decir que fui recontra mega feliz en el Diario de Mariana, un honor que tremenda conductora me haya elegido para cubrirla en sus merecidísimas vacaciones. Mariana, te quiero, te admiro y aprendí tanto al lado tuyo que es una deuda de gratitud eterna para mí y que me hayas confiado este programa que amas y que ya arranca su décima temporada".

Marina Calabró en DDM.

A partir de la semana que viene, la conductora Mariana Fabbiani volverá a América TV en el marco de fuertes cambios en la grilla del canal que recibe a una troupe de periodistas políticos en el marco de las próximas elecciones legislativas en Argentina. Por su parte, Calabró será parte del plantel de Sergio Lapegue en el nuevo programa de primera mañana que tendrá el conductor y exfigura de El Trece.

Tristeza en América TV por el anuncio que hicieron en vivo: "Un cáncer"

Marina Calabró se enteró al aire de DDM (América TV) una dura noticia que conmovió a los televidentes. El anuncio triste y el descargo de la protagonista ante la escucha atónita de los periodistas de América.

Todo empezó cuando Marina Calabró anunció un móvil con Pitty, la numeróloga, quien no se anduvo con rodeos y contó su duro presente: "Estoy pasando un momento difícil. La vida siempre te pone desafíos, y yo le pregunté al médico: '¿Por qué a mí?' Y él me respondió: '¿Por qué no a vos?'. Estoy transitando un cáncer de mama del que ya me operé”.

Luego de escuchar los mensajes de aliento de Calabró y su equipo, la numeróloga explicó: “Ahora viene un periodo de un tratamiento para que no vuelva. El tratamiento lo voy a afrontar con firmeza y toda la gente que me quiere, conoce a la Pitty y la ve. Fue levantando un cajón de velas. La gente de Flemi me ayudó y me operó, solo tengo que hacer el tratamiento".

Para cerrar, la mediática que suele aparecer en los magazines de la televisión abierta sostuvo que enfrentará la situación "poniéndole el pecho": "Hay que ponerle el pecho. Solo tengo que agradecer. Hoy me toca esto y lo voy a enfrentar y superar con el tiempo. Lo voy a mostrar porque es una forma de ayudar a toda la gente que está del otro lado y está pasando por lo mismo".