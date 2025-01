Los chats privados que filtró el hijo de Cacho Deicas y desató un escándalo en Los Palmeras.

Los Palmeras sin dudas se convirtió en uno de los grupos de música tropical más influyentes en Argentina con más de 50 años de carrera en el mundo de la cumbia. Es por eso que cuando Rubén "Cacho" Deicas sufrió un ACV, dejó en shock a todo el ambiente. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron chats privados que dejaron entrever una fuerte pelea entre el cantante y Marcos Camino, dos referentes de la banda, lo que generó un escándalo y despertó muchas reacciones en las redes sociales.

Los últimos días de Los Palmeras fueron un poco tumultosos no solo por el delicado estado de salud de "Cacho" Deicas, quien se recupera en su casa del ACV, sino por una serie de declaraciones que generaron la interna menos pensada en el icónico grupo de cumbia. "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten", dijo Marcos Camino días atrás en diálogo con Secretos Verdaderos por América TV.

Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.

Cacho Deicas y Marcos Camino son dos referentes en Los Palmeras.

En los chats que filtró Luciano, se puede observar que la conversación no contaba con un tono amigable: uno de los focos de discusión fue que "Cacho" participó en un show de Uriel Lozano y no le cobró nada, tratándose de un gesto genuino por parte del cantante. "No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar una idea", escribió Camino enojado. Esta situación fue el deterioro de la relación entre ambos, de acuerdo a la palabra de Luciano. Mientras tanto, "Cacho" Deicas sigue recuperándose de su ACV y por el lado de Marcos no hubo respuesta tras la serie de revelaciones plasmadas en Instagram.

"Cero respeto": giro inesperado en la cumbia por el pedido que persigue a Los Palmeras

Los Palmeras se transformó en una de las bandas de música tropical más reconocidas de la Argentina por su exitosa carrera dentro de la cumbia: llevan más de 50 años activos. Es por eso que el ambiente quedó conmocionado tras el ACV que sufrió el cantante Rubén "Cacho" Deicas y en este contexto, se dio un giro inesperado en el grupo por el desesperado pedido que le hicieron los fanáticos en las redes sociales.

Sin dudas que la noticia acerca de la salud de Cacho Deicas impactó de lleno a la música tropical. El cantante 72 años sufrió un ACV y afortunadamente, se encuentra recuperándose en su casa, aunque aún no tiene contacto con nadie, ya que de acuerdo a lo que indicó Marcos Camino, su familia no permite que use el celular. Además, se ausentó de los compromisos que tuvieron Los Palmeras en este arranque del 2025.

En este marco, uno de los últimos posteos de Los Palmeras en redes sociales generó un clima hostil en los fanáticos. "Así arrancó el 2025, con una gira llena de magia y energía. Desde la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, hasta el Festival de Jesús María en Córdoba, fueron noches inolvidables", indicaron en Instagram.

Si bien hubo mucha gente que demostró su apoyo en este momento difícil por la salud de Cacho Deicas, la publicación dio un giro inesperado y se llenó de comentarios inesperados. "¡Sin Cacho, no hay Los Palmeras! Cero respeto por el compañero, no hay que poner a otro cantante en su lugar"; "Lógico no es lo mismo sin Cacho. El chico que canta lo hace muy bien. Lamentablemente la vida continúa, hay contratos de por medio que hay que cumplir"; "Lo siento, pero sin Cacho no hay Palmeras. El joven es un excelente cantante, nadie lo niega. Pero Cacho es Cacho", fueron algunos de los comentarios expresados en relación al cantante Pablo López, su reemplazante.