La inesperada decisión que tomaron en América TV: cambio radical para el próximo domingo

Se supo qué pasará en América TV este domingo.

América TV es una de las señales de aire líderes en la televisión argentina y por eso una reciente decisión que modificará la programación del próximo domingo generó revuelo. Las autoridades de la emisora decidieron achicar costos e hicieron un drástico cambio para la grilla del domingo 19 de enero.

La programación de verano de los canales de televisión suele presentar varios cambios, dado que mucha de las figuras del espectáculo se toman largas vacaciones y suelen volver recién en febrero o incluso marzo. En ese contexto, los directivos de América TV decidieron poner al aire películas este domingo: para todos los gustos.

El medio Moskita Muerta informó que desde las 14 el público del canal del cubo multicolor podrá disfrutar de la apuesta Domingos de película, la maratón. La tarde comenzará con Cara de Queso, protagonizada por Mercedes Morán, Martín Piroyanski, Federico Luppi y Daniel Hendler. Luego, se emitirá Bruno Motoneta.

Más tarde, Yanka y el espíritu del volcán llegará a la pantalla de América TV, con un elenco conformado por Maite Lanata, Juan Palomino y Gastón Pauls. Por última, el clásico Viudas será el encargado de cerrar esta maratón, con Graciela Borges y Valeria Bertuccelli como protagonistas.

Graciela Borges, protagonista de Viudas.

Quiénes serán los panelistas de Intrusos en 2025

Con el arribo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares como conductores de Intrusos, habrá cambios en el panel. La periodista Maite Peñoñori dio a conocer qué figuras serán parte de Intrusos en su nueva temporada y reveló que los nombres son: Marcela Tauro, Paula Varela, Karina Iávicoli y Andrea Taboada. Ésta última es figura del canal desde hace años, ya que pasó por LAM, DDM y ahora arribará por primera vez en su carrera en el panel del clásico ciclo de espectáculos que fundó Jorge Rial en el 2000. Al mismo tiempo, Peñoñori reveló que su colega Pilar Smith fue tentada a ser parte del panel de Intrusos pero no habría llegado a un acuerdo con las autoridades de América TV por cuestiones económicas: tendría un cachet muy alto para el canal.

La despedida de Flor de la V de América TV

Flor de la V soltó un fuerte descargo en Intrusos, en alusión a los cambios que habrá en la programación de América TV. "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva. Y siguió: "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora".