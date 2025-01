La figura de El Trece que ahora está viviendo en la calle: "Sufrió una estafa"

Desolación en la TV por la situación de una figura de El Trece: "En la calle".

Una figura de El Trece está pasando por un momento desesperante luego del reconocimiento que logró en el canal. El periodista Pampito reveló el drama de la mujer que sufrió una estafa y está en una situación crítica, pidiendo ayuda.

Todo empezó en el magazine Puro Show, cuando Pampito anunció que hablarían de un tema delicado para los televidentes de El Trece: “La vida de los participantes después de los realities. ¿Qué pasa con los personajes que vemos en la tele? Hoy nos vamos a meter de lleno en el drama que vive Natee, exparticipante de Cuestión de Peso, ya fue dada de alta. La está pasando muy mal. Ella está viviendo en la calle. Está en situación de estafa. Sufrió una estafa. Está pidiendo ayuda realmente”. En su paso por Cuestión de Peso Natee logró bajar más de 15 kilos y sorprendió al equipo del doctor Alberto Cormillot.

“Además, por otro lado, otra de las exparticipantes, Camilota. También, ella no la está pasando tan mal, pero sí está trabajando en un hotel como mucama. Necesita comprarse algo muy importante relacionado con su salud, y tuvo que ir a trabajar para juntar ese dinero y poder comprarse lo que necesita”, siguió contando el periodista antes de pasar a un informe donde un movilero fue hasta la plaza en la que duerme Natee. “Vive en una plaza y pide ayuda”, deslizó Pampito antes de escuchar el relato.

"Yo me acuesto acá a dormir… Me tengo que poner así porque no entro mucho, y encima tengo una lesión en este hombro. Vas a un lugar, te sentás, y te miran… como que me da hasta vergüenza pedir. No puedo entrar a un local y decir ‘me das un pedazo de pan’. Yo voy y trato de juntar plata, y después cuando tengo hambre me compro”, aseguró la joven que sufrió una estafa y está en una situación difícil.

Tristeza en Cuestión de Peso por lo que contó Matías: "Un tumor"

Matías, participante de Cuestión de Peso (El Trece) que consiguió el alta médica con 54,2 kilos bajados, hizo un duro anuncio en el programa frente a Mario Massaccesi, los médicos nutricionistas y los televidentes. "La voy a pelear", comunicó el joven que sueña con pesar menos de 100 kilos.

Emocionado por haber recibido el alta médica y seguir su tratamiento fuera de cámaras para lograr su objetivo final -llegar a pesar menos de 100 kilos y "poder jugar al fútbol"-, Matías confesó que está preocupado por su salud: "No estoy pasando un buen momento laboral, económico como de salud. Tengo un problema... me detectaron un tumor en la boca, me tengo que operar y es una nueva lucha y la voy a superar". Tras revelar su condición, Matías contó cómo recibió el diagnóstico y la tranquilidad inicial que le manifestó el equipo médico: "Fui al dentista porque tenía inflamada la boca y resulta que tengo un tumor en la boca que los médicos tienen que extirpar. Aparentemente, gracias a Dios, parece que es benigno, pero uno está preocupado".

"Es una pequeña batalla más que me da el de arriba y la voy a pelear. Yo me estaba tratando en odontología de la UBA y me atendieron muy bien, pero hasta febrero no hay turno para hacerme un tratamiento de Periodoncia y eso me lo tengo que hacer antes de la operación. Y supuestamente me quieren operar en enero", sumó Matías, visiblemente preocupado. "Yo me estoy moviendo por otro lado para ver si puedo conseguir que me atiendan en otro hospital público", agregó.

En ese momento, el profesor de Educación Física Sergio Verón lo tranquilizó a Matías y le comunicó que la producción del programa se puso en contacto con una profesional médica de odontología, la doctora Mariana Gómez, para ayudarlo en su tratamiento pre-quirúrgico. En tono optimista, Mario Massaccesi miró a Matías y le dijo: "Imaginate lo que hubiese sido este momento con cincuentipico de kilos más, sin poder caminar (...) Ahora sos un tipo vital, más allá de esto puntual, que puede moverse por sus propios medios para ocuparte de esto que, en este momento, tenés que ocuparte".

"Sin tener 'la salud actual que tengo', no sé si llegaría a contarla. Cuestión de Peso me salvó la vida. La obesidad es igual a la muerte y acá nos dan la posibilidad de cambiar nuestra vida para bien, estoy muy contento de haber entrado al programa", cerró Matías, emocionado ante las lágrimas.