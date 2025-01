La muerte sorprendió a Joaquín Levinton y hay dolor en la música: "Tan triste"

La muerte que golpea a Joaquín Levinton: "Tan triste".

El cantante Joaquín Levinton abrió su corazón ante Instagram y compartió su dolor por la muerte de su perra Raquel, quien lo acompañó durante 15 años. El recuerdo del lider de Turf y el dolor de sus seguidores ante la pérdida de la mascota.

Joaquín Levinton comunicó el fallecimiento de su perra Raquel a través de una historia de Instagram e inmediatamente después muchos de sus seres queridos compartieron recuerdos de la perra para honrar su memoria. "Gracias chikis por los mensajes en este momento tan triste”, escribió Levinton ante las demostraciones de cariño.

Joaquín Levinton y su perra Raquel.

En una entrevista a la revista Oh my dog el cantante posó junto a su perra y reveló el por qué de su nombre: "la recuerdo mucho por la canción Vení Raquel, de los Auténticos decadentes, que por ese tema elegí su nombre". Además, contó como era la convivencia con ella: "La verdad es que me gusta hacer todo, me gusta cuando vemos televisión, cuando vamos a la plaza. En realidad, creo que lo que más me gusta es cuando nos levantamos juntos a la mañana porque duerme al lado mío y cada tanto le permito subirse a la cama. Es muy divertido estar con Raquel porque a veces yo me levanto a la noche y ella muy de vez en cuando tiene sed y es tan vaga para levantarse que baja la escalera del cuarto con pereza, toma agua y vuelve rápido a dormir. Es muy genia, vive exactamente la misma vida que yo, aunque un poco mejor porque yo tengo que salir a lucharla".

En otro fragmento del reportaje, el cantante de Turf invitó a los lectores a adoptar una mascota y dio algunos fundamentos por los que cree que le hacen bien a las personas: "Es una conexión muy profunda y sólida y a la vez, tampoco te juzga, nunca vas a estar solo. En los momentos donde más necesites una contención porque tenes algún tipo de problemas, ellos siempre van a estar ahí para vos con una sonrisa y un lengüetazo para alegrarte el día".

Cuál es la mejor raza de perro para tener de mascota, según la inteligencia artificial

Golden Retriever

¿Por qué? Son conocidos por su temperamento equilibrado, amabilidad, y ser excelentes con niños y otras mascotas. Además, son inteligentes y fáciles de entrenar.

Son conocidos por su temperamento equilibrado, amabilidad, y ser excelentes con niños y otras mascotas. Además, son inteligentes y fáciles de entrenar. Mejor para: Familias, personas activas, y hogares con niños.

Labrador Retriever

¿Por qué? Similar al Golden Retriever, son cariñosos, leales y enérgicos. Su adaptabilidad y naturaleza juguetona los convierten en una excelente opción para hogares activos.

Similar al Golden Retriever, son cariñosos, leales y enérgicos. Su adaptabilidad y naturaleza juguetona los convierten en una excelente opción para hogares activos. Mejor para: Familias, deportistas, y amantes de actividades al aire libre.

Caniche (Poodle)

¿Por qué? Inteligentes, hipoalergénicos y disponibles en diferentes tamaños (toy, mediano y grande). Son ideales para personas con alergias y se adaptan bien a diferentes estilos de vida.

Inteligentes, hipoalergénicos y disponibles en diferentes tamaños (toy, mediano y grande). Son ideales para personas con alergias y se adaptan bien a diferentes estilos de vida. Mejor para: Personas con alergias, espacios reducidos, o quienes buscan un perro pequeño pero activo.

Bulldog Francés

¿Por qué? Estos perros compactos son excelentes para apartamentos y hogares pequeños. Tienen una personalidad encantadora y son tranquilos pero juguetones.

Estos perros compactos son excelentes para apartamentos y hogares pequeños. Tienen una personalidad encantadora y son tranquilos pero juguetones. Mejor para: Habitantes de departamentos y quienes buscan un perro relajado.

Beagle