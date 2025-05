¿Qué pasa si no voy a votar en las elecciones 2025? Quienes decidan o no puedan acudir a votar en los comicios de este 2025 deberán enfrentar diferentes multas o sanciones. Cuáles son y que pasa si no voté.

16 de mayo, 2025 | 12.00 ¿Qué pasa si no voy a votar en las elecciones 2025? Este año se desarrollan las Elecciones Legislativas 2025 y el voto es obligatorio para todos los ciudadanos que estén habilitados. ¿Qué pasa si no voy a votar en las legislativas 2025? ¿Cuáles son las penas o multas? Quienes por algún motivo no puedan asistir a votar deben conocer qué consecuencias pueden enfrentar. Si bien existen excepciones contempladas por la ley, en la mayoría de los casos es necesario justificar la ausencia para evitar sanciones. Qué pasa si no voy a votar: las penas y sanciones En el artículo 125 del Código Nacional Electoral se determina que “se impondrá multa de cincuenta pesos a quinientos pesos al elector mayor de dieciocho años y menor de 70 años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta días de la respectiva elección”. En realidad el monto de la penalidad depende de la cantidad de inasistencias. Después del plazo de 60 días hábiles, el ciudadano pasa a formar parte del Registro de Infractores al Deber de Votar. “El infractor incluido en el Registro de Infractores al Deber de Votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección”, determina el CNE. Asimismo, se prevé la prohibición de realizar trámites municipales, provinciales o nacionales por un año, entre ellos, renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. MÁS INFO Elecciones 2025 Cómo consultar el padrón de CABA para las elecciones del 18 de mayo ¿Qué hago si no fui a votar? Quienes estén habilitados para votar, pero no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido -por ejemplo estar de viaje o un problema de fuerza mayo- deben acercarse con su DNI a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones dispuestas por el CNE, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué pasa si no voy a votar en las elecciones 2025? ¿Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025? Según el Código Electoral de CABA, no recibirán sanciones quienes: Tengan más de 70 años o menos de 18 años .

o . Sean extranjeros habilitados para votar .

. Sean autoridades judiciales o electorales afectadas al servicio el día del comicio.

afectadas al servicio el día del comicio. Actúen como fiscales partidarios en una mesa distinta a la que deben votar (con constancia).

en una mesa distinta a la que deben votar (con constancia). Estén a más de 500 kilómetros de la Ciudad (con certificado policial o consular).

(con certificado policial o consular). Estén enfermos o tengan una razón de fuerza mayor , con certificación médica.

, con certificación médica. Sean trabajadores de seguridad o servicios públicos que deban cumplir funciones ese día. Si pertenecés a alguno de estos grupos, debés cargar la justificación en el sitio oficial de la Justicia Electoral, en el apartado de infractores, hasta el mismo día de la elección, con el certificado correspondiente. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN