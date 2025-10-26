Elecciones 2025 en Argentina hoy: qué se vota, cuáles son los candidatos y las últimas noticias de la jornada

El presidente Javier Milei plebiscita su gestión en estas elecciones legislativas. Axel Kicillof busca repetir el resultado del 7 de septiembre y posicionarse de cara al futuro.

Desde las 8 de la mañana de este domingo se abren las mesas en todo el territorio nacional para las elecciones legislativas 2025, en las que los argentinos renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los centros de votación permanecerán habilitados hasta las 18 horas, aunque quienes lleguen a esa hora podrán sufragar si permanecen en fila, según confirmó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En estos comicios se define qué se vota: se renuevan 127 bancas de Diputados en todas las provincias y 24 bancas del Senado en los distritos que este año eligen representantes para la Cámara Alta. Además, algunas provincias combinan la elección nacional con comicios locales para cargos legislativos y municipales.

Para quienes aún no consultaron su escuela y mesa, sigue disponible el padrón online oficial, donde es posible chequear dónde voto ingresando número de DNI, género y distrito. La jornada se desarrolla bajo las reglas de la veda electoral, que se mantiene hasta tres horas después del cierre, por lo que aún están prohibidos los actos de campaña, la difusión de encuestas y determinadas actividades públicas.