Elecciones 2025 en Argentina hoy: qué se vota, cuáles son los candidatos y las últimas noticias de la jornada

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Desde las 8 de la mañana y hasta las 18, el país vota en unos comicios que tomaron trascendencia internacional. Se renueva la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado, pero el resultado de los comicios se transformará en un plebiscito del gobierno de Javier Milei. 

Desde las 8 de la mañana de este domingo se abren las mesas en todo el territorio nacional para las elecciones legislativas 2025, en las que los argentinos renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los centros de votación permanecerán habilitados hasta las 18 horas, aunque quienes lleguen a esa hora podrán sufragar si permanecen en fila, según confirmó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En estos comicios se define qué se vota: se renuevan 127 bancas de Diputados en todas las provincias y 24 bancas del Senado en los distritos que este año eligen representantes para la Cámara Alta. Además, algunas provincias combinan la elección nacional con comicios locales para cargos legislativos y municipales.

Para quienes aún no consultaron su escuela y mesa, sigue disponible el padrón online oficial, donde es posible chequear dónde voto ingresando número de DNI, género y distrito. La jornada se desarrolla bajo las reglas de la veda electoral, que se mantiene hasta tres horas después del cierre, por lo que aún están prohibidos los actos de campaña, la difusión de encuestas y determinadas actividades públicas.

Hace 5 minutos

Elecciones 2025: así es la boleta única en CABA

Los votantes porteños ya pueden conocer cómo será la BUP que deberán utilizar en las elecciones legislativas de octubre. 

Así es el modelo de la boleta única de papel de la Ciudad de Buenos Aires

El próximo domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales y la Cámara Nacional Electoral ya compartió el modelo de la Boleta Única de Papel (BUP) que deberán utilizar los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es?

Leer la nota completa

Hace 15 minutos

Veda electoral 2025: a qué hora se puede volver a comprar alcohol

La veda electoral por las elecciones 2025 establece un conjunto de restricciones en todo el país para garantizar el normal desarrollo de la jornada de votación

La veda electoral regula actividades comerciales, políticas y sociales para mantener la neutralidad y el orden durante las elecciones.

Leer la nota completa

Hace 15 minutos

Elecciones 2025: cómo consultar dónde voto y número de mesa por WhatsApp

La Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó una nueva herramienta digital que permite consultar el padrón electoral directamente desde WhatsApp.

El chatbot “Vot-A” permite conocer el lugar de votación y otros datos esenciales desde cualquier celular con WhatsApp

Leer la nota completa

Hace 15 minutos

¿Se puede ir a votar con camiseta de fútbol en las elecciones 2025?

La veda electoral impide el uso de ciertas prendas durante el día de la elección. Qué pasa con las camisetas de fútbol. 

Se puede ir a votar con camiseta de fútbol en las elecciones 2025 del 26 de octubre

Leer la nota completa

Hace 15 minutos

Abren los centros de votación: comenzaron las elecciones 2025 en Argentina

Arrancan las elecciones legislativas 2025 en la Argentina. Desde ahora y hasta las 18, casi 36 millones de personas mayores de 16 años están habilitadas para votar en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

Se elige la renovación de la mitad de la cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24). Por primera vez, la Argentina votará en unas elecciones nacionales con boleta única de papel. 

Hace 30 minutos

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo para que los ciudadanos puedan consultar su lugar de votación en Córdoba

La consulta del padrón electoral y la confirmación de dónde se vota son pasos esenciales para garantizar una jornada electoral organizada y transparente.

En el marco de las elecciones 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para que los ciudadanos puedan consultar dónde se vota en Córdoba y en el resto del país. El proceso permitirá a los electores confirmar su lugar de votación y acceder a información clave sobre los comicios legislativos del 26 de octubre.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Dónde voto en Mendoza en las elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral

Los mendocinos ya tienen disponible la posibilidad de consultar el padrón electoral para los comicios nacionales. Cómo hacerlo. 

Quiénes están habilitados para votar en las elecciones de Mendoza

El próximo domingo 26 de octubre Mendoza celebrará las elecciones nacionales 2025 para renovar parte del Congreso y los ciudadanos mendocinos ya pueden consultar el padrón ¿Cómo saber dónde voto paso a paso?

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones 2025

En las elecciones nacionales de octubre regirá la Boleta Única de Papel. Cómo se vota con este sistema.

El modelo de la Boleta Única de Papel depende de la cantidad de cargos que renueve cada provincia

El domingo 26 de octubre por primera vez en la historia todo el país utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) para votar en las elecciones nacionales legislativas. ¿Cómo funciona y cómo asegurarse de que el voto sea válido?

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Elecciones 2025: diferencias entre el voto en blanco, voto nulo y voto impugnado

Este domingo los argentinos deberán acudir a votar para renovar parte del Congreso de la Nación. Cuáles son los tipos de voto.

Solo se consideran como válidos los votos afirmativos y en blanco

Leer la nota completa

Hace 1 hora

¿Se puede ir a votar con mi perro en las elecciones 2025 del 26 de octubre?

La Cámara Nacional Electoral permite la presencia de perros en los centros de votación solo en ciertas circuntancias. Cuáles son.

Solo se permite acudir con un perro guía o de asistencia en estas elecciones 2026.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Colores y orden de aparición: así será la Boleta Única Papel en la elección nacional

El Juzgado Federal Electoral realizó una audiencia en donde, a través de un sorteo, se determinó el orden en que aparecen las 17 alianzas políticas que competirán en los comicios nacionales del 26 de octubre.

La Boleta Única Papel

El lunes por la tarde, el Juzgado Federal Electoral Nº1 a cargo de Alejo Ramos Padilla realizó una audiencia con los apoderados de todas las fuerzas políticas que competirán en los próximos comicios nacionales del 26 de octubre en donde se determinó el orden de aparición de cada fuerza en la Boleta Única Papel. Conforme a lo previsto por la Cámara Nacional Electoral, allí se realizó un sorteo con un bolillero transparente y con varias cámaras que filmaron el hecho en el que se determinó el orden -de izquierda a derecha- en que aparecerán las 17 alianzas políticas. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Qué es la Boleta Única de Papel (BUP) en Argentina y en qué consiste

El sistema de la Boleta Única de Papel regirá para todo el país en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Cómo funciona. 

Qué es la Boleta Única de Papel (BUP) en Argentina y en qué consiste

En las próximas elecciones legislativas nacionales 2025 que tendrán lugar el 26 de octubre, los argentinos deberán votar por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). ¿Cómo funciona el sistema y cómo asegurarse de que el voto sea válido?

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Calendario electoral 2025: cuáles son las próximas elecciones en Argentina

Algunas provincias todavía deben tener sus comicios generales antes de las elecciones nacionales. Cuándo es la próxima votación.

Calendario electoral 2025: cuáles son las próximas elecciones en Argentina

Diferentes provincias ya tuvieron sus comicios este año, pero todavía quedan varias fechas para completar el calendario electoral. Cuáles son las próximas elecciones legislativas en Argentina y cuánto falta para la votación nacional. 

Leer la nota completa
